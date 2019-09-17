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經濟
2019年9月17日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
港人旅遊熱點機票大劈價 日本線跌逾兩成 東瀛遊團費減16%
港航：需求減弱 調低運力9%
港交所購倫交所 效益顯現需3年後
倫交所提估值不夠高 夏佳理：收購仍有機會
百威擬周三招股 引GIC成基礎投資者
8月數據全面失色 第3季GDP恐見6% 生產投資消費全遜預期 逆周期措施料續出台
汽車拖累 消費增長引擎退色
內外交困 港股跌逾200點
南方東英推納指兩倍反向ETF
蒙牛擬斥79億購澳洲同業
長實：Greene King英物業值434億
蔣震向媒體表示未有接班人 蔣麗苑：父親言論受人引導
陳德霖：不擔心港元遭沽空
跟唐慶年「關係密切」女士涉內幕交易
沙特油設施遇襲 布油曾升兩成 地緣政治風險升溫 道指早段跌百點
GM 4.9萬員工罷工 美12年來最大規模
美鴉片止痛藥商 申破產保護
陳茂峰：香港地產版圖將大變
張兆聰：紙業或步入復蘇 玖紙可留意
金曹：沙特油田被襲 時間點敏感
技術取勝：萬洲7元心理關口支持
劉思明：港股沽壓不大 中資金融回吐可取
周顯：大升市贏幾千萬是閒事
湯文亮：倫交所拒絕提購時間露玄機
嘉湖實呎跌穿9000元 半年新低 價跌量升 十大屋苑半月破百宗超上月全月
東涌半月34宗 超上月兩成
盈翠2房月租重返去年初
匯璽III周四首輪賣352伙 暫收3200票超額8倍
黃竹坑站第4期招意向 估值料百億
長實4酒店推國慶優惠 最高回贈3%
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技術取勝：萬洲7元心理關口支持
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【明報專訊】中海油12.5元支持關鍵（圖）
中鋁暫受制2.8元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港人旅遊熱點機票大劈價 日本線跌逾兩成 東瀛遊團費減16%
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