金曹：沙特油田被襲 時間點敏感

期油今日交收 襲擊似有預謀

如果從芝商所提供的原油波幅指數，也見到高低波幅震盪得很厲害，現時維持在34以上，而近期最高峰在6月美國無人機被擊落，美伊在開戰邊緣時，波幅指數曾高於47。通常中線一兩個月的價格變化，可用引伸波幅的一半作預測。雖然未必百分百準確，但期權莊家消息靈通，開出的期權價格應能對後市有參考作用。以6月引伸波幅最高見47窩為例，表示油價由6月低位約每桶52美元，可以因地緣政治不穩而拉升23.5%，即交易區間是52至64美元左右。

油價短線看好 長線偏淡

所以單從引伸波幅推算「合理價」以及最新的引伸波幅34是遠低於6月的47，可以推算，大戶於沙特被襲事情上可能並不是表面那麼壞。或許油價仍然可以在每桶65美元水平被壓住。首先伊朗立刻否認與攻擊有關，美國白宮周日也表示，不排除美國總統特朗普與伊朗總統魯哈尼可能會面，即如有需要可以釋放伊朗的石油產能。

此外，美國也立刻宣稱可以動用戰略石油儲備。沙特周日也表示，將動用龐大的石油儲備來彌補產油中斷。

所以油價暫應缺乏爆升的條件，反而擔心恐怖分子持續攻擊中東石油設施，那幾個月之後必會影響石油供給，同時即將上市的阿美石油公司，也可能會被叫停，對金融市場產生震盪。短線油價或許會急升到每桶65美元水平，但油價中線仍有足夠儲備量滿足需求，只能是短線看好長線偏淡。沙特遭到如此重大攻擊，也突顯出全球原油體系的脆弱，應有無形之手加快推動替代能源及電動車等產業升級。

[金曹 期權制勝]