陳茂峰：香港地產版圖將大變

中央認為地產霸權佔盡便宜無貢獻

今次「反送中」運動，大陸媒體的報道分析是另一個模樣。一方面強調暴徒破壞，社會需要安定，必須止暴制亂；另方面認為香港年輕人鬧事是因為對前景失去希望，工作沒前途、工資難增長、沒能力買樓。這些文章認為，鄧小平為了安撫香港資本家，答應「舞照跳、馬照跑」，在維持現狀的承諾下，香港地產商享受了20多年的繁榮成果，但沒有為香港承擔任何責任，儼然成為特權階級——地產霸權。地產霸權更利用社會群體拖政府政策的後腿，解釋為什麼回歸22年，香港經濟沒有突破、民生沒有改善、政策難以落實、社會怨氣日深，特區政府無所作為，成為跛腳鴨。部分文章還為董建華平反，說他8萬5房屋政策、數碼港中藥港等等建議，都是高瞻遠矚（而不是眼高手低？）只是社會各界沒有配合他的鴻圖大計云云。

重提《收回土地條例》非偶然

上個星期，民建聯及林鄭政府高調放風，打倒昨日之我，認為政府可以引用《收回土地條例》，在新界回收地產商囤積的農地，以興建公屋，增加公屋供應，讓市民輪候公屋時間縮短到3年。跟着路透社（又是它！）報道，中央政府要求大型國企在香港加強投資及擁有更多控制權。香港媒體也報道了林鄭在禮賓府會見國企高層。如果把上述這些現象串聯起來，似乎浮現一個新的政策藍圖，就是香港地產霸權的黃金歲月將成過去，不但不能享受賣樓的超高利潤，還要面臨中資同業的競爭、替代。至於香港市民，或者輪候公屋時間短了，但私樓樓價不一定大幅下跌。反送中運動開始時，香港資本家多不表態，要勞動中央政府發火，點名部分人士（公司）。大家為了「顧全大局」，紛紛在報紙刊登廣告譴責暴徒行為。但後知後覺已經得罪北京。現在中央劍指香港地產霸權，以經濟方法解決政治風波，雖然對焦錯誤，但香港經濟勢力洗牌，已是定調。

內房全面進駐 樓價未必下跌

內房公司經過20多年發展，實力不容忽視。多家內房公司去年賣樓（合約銷售額）各自超過6000億元人民幣，香港最大地產商新鴻基地產（0016）一年才只有650億港元。內房公司早已在香港發展，現在有了中央政府的加持，可以高調、大膽的在香港活動、壯大，進而替代港資地產霸權。

中央和特區政府聚焦房屋問題，借助內房撼動地產霸權。能否解決香港深層次問題，有待觀察。但地產商的洗牌，不代表香港樓價會下跌，更不表示政府會大量增加住房供應。這個容後分析。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]