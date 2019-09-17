美鴉片止痛藥商 申破產保護

被指導致上癮風險 臨大量訴訟

不過另有20多個州仍未答應，甚至反對和解協議，意味圍繞1999年至2017年造成近40萬人喪生的醫療訴訟仍然持續。

訴訟指控普渡製藥及其控股的薩克勒（Sackler）家族，積極推銷處方止痛藥奧施康定，並在該藥物的上癮和過量風險問題，誤導醫生和服用者。普渡製藥50多年前於紐約成立，在1990年代推出奧施康定，令普渡成為最知名的止痛藥品牌之一，也使該公司在其後的鴉片類藥物危機中成為眾矢之的。

普渡製藥及薩克勒家族一直承受着解決訴訟的巨大財務壓力。目前藥廠已說服部分州政府，以及代表數千地方政府的律師簽署協議。據普渡製藥估計，該協議價值約100億美元，其中包括薩克勒家族提供的30億至45億美元，以及捐贈正在開發的成癮治療藥物。普渡將作為一個為原告利益設立的信託繼續營運。

（綜合報道）

[國際金融]