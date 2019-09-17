GM 4.9萬員工罷工 美12年來最大規模

4廠房關閉 勞方斥被背叛

雙方問題主要圍繞GM去年11月決定關閉4家美國廠房，遭遇全美汽車工人聯合會（UAW）的反對。UAW稱，GM於2009年在政府主導下破產時，員工為助其渡過難關而作出讓步，如今公司決定關閉美國4家工廠，是背叛工人，斥GM過去3年在北美實現破紀錄的350億美元盈利，卻不肯與工人分享成果。雙方無法就未來4年薪酬、福利與臨時工等問題達成協議。根據GM與工人的現有協議，GM無法關閉工廠。UAW控告GM違反協議，將工廠閒置。消息表示，GM在談判期間，提出在底特律建新電動貨車工廠及俄亥俄州設新電動車電池廠，以取代原本工廠。

GM表示，將投資70億美元在美國興建的工廠，創造5400個新職位，當中部分職位由現有員工填補，但未透露多少職位由現有員工補上。此外，GM表示願意加薪、提高員工可分享的利潤、提供「領先」全美的健康福利，並向每名工人支付8000美元的改簽合同補償。

分析：罷工一兩周影響有限

業界分析認為，GM有能力應付一至兩周的小型罷工，但之後情况會惡化。若GM的北美生產線停止，將帶來每天4億美元的損失。由於供應鏈的整合，GM在加拿大與墨西哥的廠房也會受到波及。GM目前領取時薪的員工，每年平均收入約9萬美元，未包括福利。但由於機械自動化、市場份額下降，近年時薪工人急劇下降。

（綜合報道）

[國際金融]