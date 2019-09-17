沙特油設施遇襲 布油曾升兩成 地緣政治風險升溫 道指早段跌百點

美國總統特朗普稱，有理由相信誰是幕後黑手，並指美國「子彈已上膛」，正等待進一步驗證。伊朗則否認襲擊，並警告美國，其政府已準備好開戰。倘中東地緣政治緊張形勢升級，將為油價帶來更大的上行壓力。

沙特暫未要求盟友增產

《華爾街日報》引述知情人士稱，由於國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）的石油設施受襲，沙特官員正討論延遲沙特阿美的首次公開募股（IPO），直至產油設施完全恢復。消息表示，沙特能源部憂慮其他油組成員可能透過增產，搶走沙特的市場份額。沙特官員表示，將利用石油儲備來緩解不足。特朗普亦授權必要時動用戰略石油儲備。

沙特阿美設施受破壞 IPO或推遲

分析認為，油價上漲雖然有利美國的頁岩油企業，但若油價升勢持續，將帶動汽油等價格上漲，從而減少了消費者的可支配收入，影響美國以至環球經濟增長。特朗普昨發推文，再次呼籲聯儲局本周減息。資金避險，美股早段下滑，道指跌百點。現貨金昨升逾1%，每盎司在1507美元以上。

知情人士稱，沙特阿美曾希望在11月進行IPO，打算先在沙特市場出售部分股票，然後再在國際市場上市。沙特阿美為此已準備為IPO路演，惟沙特能源部官員與沙特阿美高層正商議押後IPO，直至沙特阿美產能完全恢復。沙特官員希望先對攻擊造成的破壞全面評估。一名熟悉此事的沙特官員稱，對破壞程度了解愈多，就愈明白事情的嚴重，原油生產將需要比預期更長的時間才能恢復，「總不能未解決生產問題，就先啟動IPO」。

沙特阿美去年暫停IPO項目，最近又重啟IPO計劃，並準備加快步伐，不料石油生產受阻。遇襲的沙特阿美設施，分別位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais），令每天產油量減少570萬桶。沙特官員此前預計，在未來幾天透過其他設施，令大部分產量恢復正常。不過知情人士稱，加工廠受到嚴重破壞，完全恢復可能至少要數周時間。

襲擊或影響沙特阿美估值

沙特阿美的估值，一直是沙特王室與銀行家之間爭論的焦點。王室預計，沙特阿美的估值達2萬億美元。部分銀行家則估計，其估值應接近1.5萬億美元，油價為估值的關鍵指標。產油設施受襲也可能影響到沙特阿美的估值。

（綜合報道）

[國際金融]