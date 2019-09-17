跟唐慶年「關係密切」女士涉內幕交易

事隔10年遭證監會控告

證監會未有提及李奕璇身分，僅指唐慶年與李奕璇關係密切。證監會指出，美維在2009年7月初步敲定，將線路板業務售予美國TTM Technology及出售面板業務予大股東唐氏家族，並在同年10月初公司內部已決定，所得款項將作為股息派發予股東，每股股息為3.4元，但未有作出公布。

唐泄露出售資產 李奕璇公布前買股

同年10月30日，美維與TTM的磋商一度暫停，當日股價大跌23%，至下午停牌；直至11月16日，公司才首度發公告對外披露交易，翌日股價大升42%。

證監會指，唐慶年曾交易公布前向李奕璇泄露交易消息，並披露李奕璇在10月23、27及28日連續三個交易日，斥資595.43萬元買入214.2萬股美維股份，至10月30日停牌前夕，先出售10萬股，再在11月17日公司復牌當天，沽清所有持股，合共獲利約54.68萬元。

證監會尋求審裁處作出裁定，包括頒令要求李奕璇交出她因出售美維股份而獲得的所有利潤。