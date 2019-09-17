陳德霖：不擔心港元遭沽空

季結因素大型招股 港匯續企7.82水平

上周港匯偏強，陳德霖表示，據市場反映是由於季結因素，另外市傳大型招股重臨，銀行因此準備較多資金頭寸。著名對冲基金經理Kyle Bass近月曾質疑外匯基金不足維持聯繫匯率，正全力沽空港元，陳德霖指部分對冲基金沽空港匯實屬正常，正緊密監察，但未見大型沽盤，因為相對1997年，香港市場體積加大，沽空需更多彈藥，特別是以槓桿借港元比以前困難，認為市場毋須擔心。昨日一個月拆息略升至1.99厘，港匯維持在7.82，是近月較高的水平。

警民衝突持續，有指示威會影響本港金融中心地位，陳德霖表示，少數人暴力衝擊和破壞，影響法治精神，而這正是國際金融中心所需的基本條件。他希望盡快恢復秩序，創造條件讓各方對話，尋求解決方案。

摩通：近月不少資金從香港流出

摩根大通司庫和投資部北亞地區主管鍾冠國則指出，最近數月見到不少資金從香港流出，特別是在財富管理的資金由香港流到新加坡。鍾冠國表示，金融中心地位建立需時，但消失只需很短時間，原因不只是由於示威惡化，還因為外資不再以香港作為區域總部。他指出，雖然香港是重要的中國集資中心，不過隨貿易戰惡化，存在美國或通過限制香港特殊地位，阻礙中國連接國際資本市場的風險。美國國會正在討論相關法案，對本港市場是潛在的風險，當外國公司投資時，會考慮是否繼續將香港當作進入中國的門戶，還是尋找其他途徑。

此外，近期樓市回落，陳德霖指樓市調整小於3%，金管局需確認樓市是否進入下行趨勢，才會放鬆收緊按揭措施。