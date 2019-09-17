蔣震向媒體表示未有接班人 蔣麗苑：父親言論受人引導

明報記者 陳偉燊

《蘋果日報》昨天報道，記者早前問蔣震其心目中的接班人究竟是蔣麗苑還是孻子蔣志堅，蔣震未有明確表態，「現在還未有計劃，（震雄）現在還是自己的」。他的太太馬榮華在報道中說，蔣震得悉蔣志堅被踢出董事會感到很痛心，又指蔣麗苑做這種事，令蔣震的血壓高高低低，不穩定。

蔣麗苑指報道失實 堅定執行父親交託

蔣麗苑昨日因應傳媒引述她父親的報道，向傳媒致函指出，她在30年前從美國大學畢業後回港，便跟隨父親在震雄工作，並按部就班掌握如何處理集團各個範疇的事務。現時她作為震雄集團主席兼總裁，以及蔣震工業慈善基金的行政董事，相關的委任程序及其重要法律文件，早於2003年已開始由當年年屆80歲的父親親自指示及落實。

她又說，近日翻看2006年父親和她一起的電視訪問，以10分為滿分，她父親竟給她這個僅當了兩年集團接班人的女兒8分。那時她心裏感到高興之餘，更感任重而道遠，身負承傳父親使命的重任。震雄既是她父親的心血，她父親更早於1990年已銳意以他努力一輩子賺回來的財產、即震雄股份悉數捐出，成立蔣震工業慈善基金。父親對她有所交託，她就定必堅定地、嚴肅地、果斷地執行他的叮囑，及守護他的意願、承傳他的使命。

藉用地說三道四 執董鍾效良：別有用心

對於近日媒體上出現多篇關於震雄及她個人的報道，她指內容失實誤導。集團更於8月22日發出公告澄清，並無任何私有化方案。

震雄執行董事鍾效良昨天同以書面回應指，對於報道指，蔣麗苑只做一、兩年主席就交棒給蔣志堅，這是絕對不合理，不可思議。他形容，震雄是一家講求企業管治的上市公司，他在震雄工作了近20年，他認識的蔣震絕對不會以上市公司做私人交易。他續稱，去年震雄集團60周年時，蔣麗苑已列出未來60年的遠景和大計，對震雄的企業目標是長期的。

至於要將震雄的順德地皮轉成地產項目，鍾效良表示完全失實，反而順德廠房裝修後更舉行開放日，而集團會繼續善用該塊土地作工業發展。他認為，對於一幅工業用地有人說三道四，他感到很奇怪和別有用心，並恐會影響公司形象和運作。震雄昨日收報2.85元，無升跌及無成交，為自7月30日以來，首次沒有股份成交。