長實：Greene King英物業值434億

早前宣布252億收購

根據通函，Greene King主要擁有三項業務：管理英式酒館及餐廳的Pub Company、承租及租賃英式酒館的Pub Partners，以及釀酒、市場營銷及售賣啤酒的Brewing & Brands。在截至今年4月底止年度，Greene King收入微升1.8%至22.17億英鎊（約215.87億港元），其中大部分來自英式酒館業務，貢獻收入近18億英鎊，佔公司總收入超過八成。此外，集團擁有的大量英式酒館亦是潛在套現渠道，據通函指出，Greene King在2017年出售了合共119家英式酒館及關閉3家英式酒館，產生出售溢利340萬英鎊（約3310.59萬港元），以及套現8860萬英鎊（約8.63億港元）。

長實稱，英國英式酒館及釀酒業具有在房地產支持下擁有穩定、可獲利及產生現金流的特質，而且英式酒館將繼續成為英國文化和外出用餐飲食市場的重要部分。長實目前已有投資英國英式酒館，並擁有一小部分具有永久業權的英式酒館，全數出租予Greene King，加上Greene King具有強勁財務狀况，因此全體董事均建議投票贊成收購。