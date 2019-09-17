蒙牛擬斥79億購澳洲同業

溢價52% 貝拉米股價即時飈55%

集團預期將以內部資金結合銀行融資方式支付。另外，在有關計劃生效的前提下，貝拉米獲准派付特別股息每計劃股份0.6澳元。

目前貝拉米於澳交所上市，並在澳洲、新西蘭、中國和東南亞均設有業務，截至2019年6月底止全年的經審核純利稅前和稅後分別為3,140萬澳元和2,170萬澳元。

有關收購協議尚待外國投資審查委員會（FIRB）批准，據澳大利亞廣播公司報道，貝拉米首席執行官科恩（Andrew Cohen）形容蒙牛為理想的合作伙伴，並將為貝拉米在中國提供一個成功及強大的分銷平台，成為澳洲食品及有機乳業增長基石。至於貝拉米董事局成員墨菲（John Murphy）亦表示有信心FIRB將會批准收購。

事實上，在內地食品安全的陰霾下，海外乳業、奶源、食品企業一直是中資收購對象，乳業龍頭伊利在今年3月亦公布收購了新西蘭乳業Westland（威仕蘭），近期被沽空機構狙擊的澳優（1717）亦曾收購澳洲ADP奶粉廠、Ozfarm奶粉品牌。

蒙牛亦指出，收購交易與本集團的戰略一致，更有助其掌握有機嬰幼兒配方奶粉和嬰兒食品品類在中國和東南亞地區的巨大發展潛力等。另據《悉尼先驅晨報》報道，目前貝拉米正等候中國政府有關公司在內地零售其嬰兒有機配方奶粉的審批，並已申請長達20個月，並因此延誤其2021至2022年年收入達到5億澳元的目標。