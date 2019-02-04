內外交困 港股跌逾200點

北水主要沽內銀股及騰訊

中秋假期後港股通復市，港股成交額較上周五反彈逾40%至814億元。但北水出現回吐，來自上海的北水淨流出7.45億元，來自深圳的北水淨流出1.9億元，總計北水淨流出9.35億元，是5月初以來最多。北水主要沽出內銀股及騰訊（0700）。

內地經濟數據失色，汽車零售增長創年內新低，上周當炒的汽車股昨日見回吐，吉利（0175）跌3.1%，是跌幅最大藍籌股；內銀亦受累，建行（0939）跌1.92%，是拖低恒指跌幅最大藍籌，拖累39點。

濠賭股跑輸大市，銀娛（0027）跌2.4%；金沙（1928）跌2.6%；美高梅中國（2282）跌2.3%；澳博（0880）亦挫3.6%。

三桶油逆市大漲 中海油飈7.4%

沙特阿美產油設施被無人機襲擊，地緣局勢緊張，油價急升，三桶油因而大漲。中海油（0883）升7.39%，收報12.78元，是升幅最大藍籌；中石油（0857）升4.25%，收報4.32元；中石化（0386）升1.82%，收報5.04元。昨晚恒指夜期變動不大，至11時報27,086點，低水39點。