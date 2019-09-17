汽車拖累 消費增長引擎退色

雖然國家統計局新聞發言人付凌暉認為，中國消費增長仍處於需求快速升級和擴大的階段，對經濟增長的穩定支撐作用一直提高，又指上半年最終消費支出對經濟增長貢獻達到60.1%。雖然在三駕馬車中，消費支出的GDP貢獻率仍然最高，但從去年逾75%逐漸放緩，作為GDP增長引擎的的拉動作用在減退。

佔GDP比例由去年75%回落至60％

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆發表報告便指出，如扣除價格因素，8月份的社會消費品零售總額增速只有5.6%，比今年GDP目標下限的6%還要低，證明內需仍未足以成為經濟增長主要引擎。

華泰證券：改革對整體消費提振有限

為刺激內需，國務院早前公布20條促消費措施，當中便包括刺激汽車消費的手段，例如放寬甚至取消汽車限購。然而，今年汽車消費固然持續疲弱，6月落實的汽車排放新標準及新能源車補貼削減，亦透支了之後幾個月的需求，令社會消費品零售總額短期內表現難有反彈。

華泰證券宏觀分析師李超進一步指出，各類刺激消費政策頻出，主要着眼在挖掘消費潛力、改善消費結構和推動消費升級，思路上符合供給側改革解決需求問題，但對整體消費提振有限。