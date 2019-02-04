8月數據全面失色 第3季GDP恐見6% 生產投資消費全遜預期 逆周期措施料續出台

明報記者 陳子凌

數據顯示，8月規模以上工業增加值按年增4.4%，除了低於市場預期的5.2%及7月的4.8%，更是2002年2月以來最低水平。

社會消費品零售總額按年增7.5%，同樣差過預計的7.9%和上月的7.6%，是今年以來第二低增速；累計首8個月，固定資產投資亦比市場預期及前值5.7%增速為低，只有5.5%。換句話說，無論生產、投資及消費的意欲都繼續低迷。

工業增加值逾17年新低

對於8月工業增加值見逾17年來新低，國家統計局新聞發言人付凌暉解釋，除了與經濟下行壓力因素有關外，今年8月工作日比去年少一天及當月三次打風，也對東部地區省份工業生產造成一些不利影響。而消費方面，付凌暉稱，如果扣除汽車零售，當月社會消費品零售總額有9.3%增速，比上月還加快0.5個百分點（見另文），不過他也強調，現時中國的經濟下行壓力加大，下一步要加強逆周期調節力度。

國統局：扣除汽車 消費增速9.3%

中原銀行首席經濟學家王軍表示，8月所有主要數據都比預期弱，尤以工業為甚，而製造業在需求不足之下，生產意欲低，投資也更謹慎。

由於第二季經濟已經呈現弱勢，從7月及8月數據未見起色的情况下，第三季GDP有可能挑戰6%的目標下限。第二季中國GDP僅按年增6.2%，是有紀錄以來最低。

瑞銀中國：年內再降準0.5個百分點

面對經濟下行，瑞銀中國首席經濟學家汪濤認為人行還可通過降準、加大地方專項債發行，將全年經濟增長穩在6%水平，她預計今年內還會降準0.5個百分點，明年則有1個百分點的降準空間。

王軍則指出，如果中央不採取大規模寬鬆流動性的方式，在加大逆周期調節力度方面就可能要考慮降低MLF利率來引導市場利率下行，還可考慮財政赤字調整、適當降低重大項目資本金比例等措施。