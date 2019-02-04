百威擬周三招股 引GIC成基礎投資者

據路透社旗下IFR引述知情人士表示，「巨無霸」百威亞太正在與新加坡政府投資公司（GIC）洽談，邀請後者在本港上市招股中成為基石投資者，投資額約10億美元，有別於上次無引入基礎投資者的做法。

23日定價 30日掛牌

報道表示，今次GIC成為基礎投資者的交易尚未最終確定，相信在周三開始招股前細節仍可能會有變化。據指百威英博計劃在9月23日為IPO定價，在9月30日開始掛牌交易。該股亦會在今日舉行新聞發布會，屆時執行長Jan Craps（楊克）、首席財務官Guilherme Castellan、執行董事王仁榮將出席發布會。

「巨無霸」百威亞太重臨香港，預計集資額約50億美元（約390億元），較今年7月時縮減近半。當時百威亞太原定發售近16.3億股，5%在港公開發售，其餘國際配售。每股招股價介乎40至47元，集資額逾760億元。

當時雖有傳百威亞太獲11萬人認購，惟因國際配售部分遭機構投資者臨時壓價及「抽飛」，加上公開發售的超購倍數低，致機構投資者抽飛後無法回補，終以考慮市場狀况為由，宣布擱置上市。

在公布擱置上市後，百威英博改為向日本最大啤酒商朝日集團（Asahi Group）出售旗下澳洲卡爾頓聯合啤酒廠（Carlton and United Breweries），交易作價160億澳元（約881億港元），故最新的上市計劃不再包括澳洲業務。