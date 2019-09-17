倫交所提估值不夠高 夏佳理：收購仍有機會

倫交所股東有興趣聽港交所說法

外電路透社引述消息人士報道，港交所於接下來3星期內已安排多輪與倫交所股東會面。其中有持有倫交所股權排前25名股東透露於月底會見港交所，相信到時港交所或採取敵意收購方式；另有股東指有興趣聆聽港交所說法，而非立刻選擇支持原定收購Refinitiv的交易。

路透社引述倫交所股東之一CCLA Investment Management首席投資官James Bevan稱，港交所交易可在科技及公司間接成本上與倫交所產生更大協同效應。他指此前總體上支持收購Refinitiv交易，但亦對Refinitiv未來成長方面的策略抱有疑慮。彭博社數據顯示，CCLA持有倫交所股權0.23%。路透社報道亦指出，現時倫交所排名前20名的大股東中，有15名同時持有港交所。