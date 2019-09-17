港交所購倫交所 效益顯現需3年後

3年後望受惠內地金融市場開放

港交所早於3年前開始留意倫交所，至去年第三季董事會全力支持「去馬」，但基於英國脫歐因素一直不明朗，故港交所未有提購。直至今年7月底倫交所提出要收購市場數據公司Refinitiv，港交所認為再不出手便沒機會，故要博一博。

據了解，本次港交所打破業界常規，向倫交所內部提出併購後兩日即對外公布，是想先聲奪人。消息透露，因為倫交所已與Refinitiv簽訂收購條約，或有條文規定不能再與他人商議收購，亦估計倫交所可能有義務通知Refinitiv有關港交所的收購而走漏風聲，屆時港交所將處於被動，因此選擇通知倫交所後兩天就公布消息。據悉，倫交所的快速回絕亦在港交所意料之中。港交所同時開始與倫交所股東會面，有市場人士指今次是敵意收購，但港交所是因為無法正面談判才採取此方式提出收購。

倫交所管理層回信中曾清楚表明對數據公司Refinitiv收購交易信心十足，交易公布後倫交所股價累積升近三成。昨晚截至10時倫交所報73.1英鎊，跌2.71%。但據悉，港交所對Refinitiv看法頗為負面，認為其數據業務落後，較同類競爭者Bloomberg相差甚遠，被收購後與倫交所可產生的協同效應將幾乎全部來自降低成本，收入方面料沒甚增長。相比之下，若港交所和倫交所有機會合併，首兩年協同效應將較小，但約3年後，可望透過配合中國內地金融市場開放而大幅受惠。

須10月9日前提出正式收購

外界對此樁「世紀聯姻」能否渡過重重難關、獲得多方批准均抱有疑慮。消息透露，港交所亦分析過各類風險，但認定存在成功獲批可能；現時港交所處於游說倫交所股東階段，介紹兩單交易各自益處，預料收購至10月初將有清晰方向。根據英國上市規定，港交所須在10月9日前提出正式收購，或放棄收購。港交所昨收報235元，跌2.41%。