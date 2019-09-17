港人旅遊熱點機票大劈價 日本線跌逾兩成 東瀛遊團費減16%

明報記者 葉子晴

根據旅發局上月底公布，今年7月的訪港旅客僅錄得519.7萬人次，按年下跌4.8%；當中訪港旅客下跌最多的地區為韓國、俄羅斯、澳洲及台灣，全部均錄得12%至21%跌幅不等。同一時間，本地出遊人數亦有下跌的情况。國泰航空（0293）最新公布8月客運數據，離港客運量減少12%，訪港客運量較去年同期減少38%，更預期9月及下半年情况仍然嚴峻。受累於旅客需求量疲弱，航空公司及旅行社均推出優惠來吸引顧客。

來往紐約機票價跌24%

本報向機票格價網站KAYAK查詢有關價格變動情况獲回覆稱，根據本月1日至7日網站上所顯示價格，香港來回首爾平均機票價格按年跌13%至1435元；來回日本沖繩平均票價1583元，較去年同期跌27%；來回北海道札幌平均票價3556元，按年跌21%。部分長途航線的票價亦見明顯跌幅，當中香港來回美國紐約平均機票價格減少逾1500元至4882元，按年下降24%；來往溫哥華的平均票價較去年跌18%至4477元；來往倫敦的票價跌幅則相對輕微，僅為6%（見表1）。

KAYAK香港地區經理黃詩俊表示，機票價格主要是由旅客需求驅動，廉航與傳統航空公司在機票價錢上的差別不大，但傳統航空公司的票價利潤率稍高，因此對於旅行社而言，多數會向傳統航空公司購買機票。他續稱，廉航主要優勢在於航點分佈，比傳統航空公司更多飛往二三線城市，更貼合旅客需要。

旅行社方面亦有「出招」，短線及長線團團費均見減價。以12月底出發往澳洲7天團為例，去年同期團費約19,999元，就目前所見，今年團費約17,299元，按年跌13%；下月中出發往東歐12天團，去年團費約為20,999元，但今年的團費則為17,499元，較去年同期減少16%。東瀛遊（6882）執行董事禤國全表示，因應港人近期出遊意欲轉弱，公司都想以較為吸引的價錢去吸引多些顧客，另一方面與旅行社合作的航空公司、酒店供應商所提供的價錢都有減幅，所以旅行社所包裝的產品有降價空間。

縱橫遊：日韓短線團降價近三成

縱橫遊（8069）執行董事袁振寧認為，業界發現這兩至三個月報團的人數普遍減少近10%至20%，但外遊產品銷情尚算可以，團費有一定的降幅，以日韓短線團為例，降價近三成。 他續表示，為了降低團費來吸引更多顧客，旅行團可能會加入較多的自費活動，或是入住較低星數的酒店代替。