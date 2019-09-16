年輕開始部署退休 忌太保守

明報記者 龍彩霞

Appleton表示，近年年輕人都希望及早置業，不少父母為幫子女「上車」，延遲了部署退休計劃。儲蓄和開支是一枚硬幣的正反兩面，必須在整個人生中兼顧兩者的平衡。在累積退休財富的過程中，亦應保持儲蓄和投資，也要平衡各種重要的理財目標，如子女教育或置業，並預留短期緩衝資金以備不時之需。Appleton指，年輕時投資不宜過於保守，退休後則要量入為出，才能確保儲備可支持整個退休生活。

退休生活規劃年應預計為30年退休期

若希望退休後維持現有生活質素，就要好好計算退休儲備，而具體所需金額因目前年齡和家庭月收而異，例如摩根研究顯示，假設現年40歲，家庭月入5萬元，現時要擁有退休投資303萬元才可在退休後維持生活水平。以上研究是基於10%收入撥作退休投資，假設退休前回報率為5.5%，退休後回報為4.5%，以及退休期30年。如果每月儲蓄額不足收入的10%、預期投資回報率較低或退休生活超過30年，現時就可能要擁有更多積蓄才足夠。

摩根指出，退休生活規劃年數至少應為30年，因為現時在香港年滿65歲的夫婦中最少一人有69%機會率活到90歲或以上，有15%機會率活到100歲或以上。長壽會影響重要的退休決定，例如退休時機、如何充分利用時間、投資方式及長期護理需要。Appleton認為，大家部署退休時投資部份不宜太過保守，例如退休前5至10年，股票部份佔整體組合建議是50%至60%；如果目前仍年輕，還有超過10年才退休，退休計劃宜更進取，例如80%買股票，即使中間波動也可以透過平均成本法減低風險。自1950年以來，儘管股票的一年回報差別頗大（從47%到負回報39%），但在這69年間，股債混合的回報從未在任何5年滾動期間出現負回報。

現金儲蓄長遠會被通脹蠶食

根據2013年由經合組織發表的《Pension Markets in Focus》報告，香港家庭約有45%的金融資產為現金和存款。現金在短期內可能會令人有安全感，但長遠被通脹蠶食。如果打工仔的投資組合不能追上通脹，就會造成損失。事實上，過去15年存款實質年利率是負數，意味現金儲蓄實際上貶了值。

退休初期正是開始提取積蓄應付生活所需的時候，如果遇上市場表現欠佳或回報低於平均，投資就會面臨「回報序列」風險。這情況導致投資組合的資產將在少於30年內便耗盡，換言之，較理想的是將30年規劃期限提早。相反，若在退休初期市况良好，而且假設支出相同，儲蓄回報較為理想。儘管平均回報率完全相同，但由於「回報序列」不同，即獲得回報的次序不同，結果卻大相逕庭。

為了抵禦這種退休期間市場波動為投資帶來的風險，Appleton建議要在退休前5至10年（中年人）將進取投資組合變成較保守型，方能避免退休儲蓄在退休期內過快消耗。她舉例，中年人模擬組合內，股票宜佔55%，定息債券佔45%，而到退休時組合加大債券比重至65%，股票降至35%。

[退休綢繆]