匯璽III快開售 港灣豪庭成交淡

明報記者 周綺琪

本港社會衝突持續近3個月仍未有平息迹象，加上中美貿易戰拉鋸等外憂內患因素影響，港灣豪庭由以往平均每月約有10宗二手成交，跌至近數月只錄零星交投；踏入9月，屋苑已錄本月開齋成交，呎價亦穩守1.8萬元水平。利嘉閣高級經理徐錦榮指，港灣豪庭本月成交價，較7月份屋苑同類型單位成交價下跌約一成；相信待本港局勢回穩，港灣豪庭呎價或可重上2萬元水平，成交宗數則可回升到8至10宗水平。

9月已開齋 呎價穩守1.8萬

對於同區匯璽III即將進行首輪開售，中原分行經理袁仲榮表示，雙方客路不同，相信新盤推售對港灣豪庭的二手交投影響不大；惟現時較少投資者入市，屋苑業主叫價亦未能吸引用家，故料短期內屋苑二手交投將持續低迷。

社會氣氛持續惡劣，惟不少買家對住屋需求殷切，其中公營房屋續錄破頂成交。代理消息指，青衣公屋長發邨4座（賢發樓）極高層24室，實用面積349方呎，新近以450萬元於自由市場沽出，實呎12894元，較對上紀錄為5座低層18室，實用面積355方呎，曾於2018年8月以415萬元（已補地價）易手，即上述新造價再推高35萬元或8%；是次單位成交價、呎價創屋邨新高，原業主於2015年以368萬元（已補地價）購入，帳面獲利82萬元，物業4年間升值22%。

長發邨已補價450萬新高

另青衣同區居屋青華苑，新近有338方呎單位以實呎1.34萬元沽出，呎價創屋苑新高。中原區域營業經理梁岳宏表示，上述青華苑B座高層5室，實用面積338方呎1房戶，近以455萬元於自由市場沽出，實呎13462元，較屋苑實呎對上舊紀錄，即同座高層1室，實用面積351方呎、於今年5月以465萬元（已補地價）沽出，實呎13248元，呎價上再創屋苑新高。原業主2015年5月於自由市場以330萬元購入上述單位，持貨逾4年，帳面獲利125萬元，物業升值約38%。

私宅方面，將軍澳海翩匯新近錄得首宗額印稅SSD鬆綁貨成交。

海翩匯額印鬆綁呎售1.9萬

利嘉閣分行經理黃金欽指，上述海翩匯6座高層E室，屬實用面積297方呎開放式戶，原業主最初以600萬元放盤，其後減價30萬元或5%，以570萬元成交，實呎19192元；原業主2016年9月以354萬元一手購入單位，持貨3年，帳面獲利216萬元，物業升值61%。

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