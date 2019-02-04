匯璽III加推176伙 最快周四開售

4天累收2600票 超額5倍

新價單涉及176個單位，整批折實平均實呎24,340元，較首張價單21,722元高出12%。今批單位由實用面積275至1513方呎，提供戶型包括36伙開放式戶、91伙1房戶、30伙2房戶及19伙4房戶，售價768.6萬至5303萬元，扣除發展商提供的最高直減折扣20%，折實售價614.9至4242.4萬元，折實實呎22,199元至28,040元，整批單位折實價計市值約20億元。

加推單位的入場費單位為8座8樓D室，實用面積275方呎，開放式間隔，售價768.6萬元，折實價614.9萬元、折實實呎22359元；售價最高的單位為8座42樓A室，實用面積1513方呎，屬4房2套連工作室及廁間隔，售價5303萬元，折實售價4242.4萬元、折實實呎28040元。新地代理副總經理唐錦江表示，項目客源有47%來自九龍、38%屬新界，並以西鐵沿線地區居多。

一手周末沽32伙 升近四成

綜合市場資訊，一手市場於剛過去的周末合共錄得約32宗成交，較上周的約23宗上升近四成。除了中信泰富馬鞍山峻源周六首輪銷售沽出的9伙外，會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI、9A期MARINI，亦於周末分別沽出5伙及2伙、恒地（0012）長沙灣家壹則沽出5伙。新世界（0017）發展的北角柏蔚山亦售出3伙，當中位於1座30樓C室的4房戶，實用面積1362方呎，以4999萬元成交，實呎36,703元：其餘2伙1房戶分別以1543.1萬及1501.4萬元沽出。項目由開售至今，累售565伙，佔可售單位逾超過九成，1房户及3房戶亦已全數沽清，合共套現約134億元。