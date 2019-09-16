長實鳳園地申建1462伙 近全數反對

長實早前在申請將上述用地改劃為住宅時回應指出，為響應政府地盡其用並善用可開發土地的政策，重新檢討了「綜合發展區」地帶內剩餘可發展的土地潛力，而上述項目鄰近已發展的地區，並且能在最短時間內帶來房屋供應。

議員指村民憂交通空氣問題惡化

有份遞交反對意見書的大埔區議員鄧銘泰表示，鳳園村公所曾於長實遞交申請後、於今年8月25日召開村民會議，而他亦獲邀請出席，指大部分村民於會上極度憂慮地皮改劃建屋，擔心進一步惡化區內交通問題、空氣污染等問題，同時希望申請人與鳳園居民進行地區諮詢，了解村民看法。此外，鳳園流坑村代表亦反對，因發展商以地積比率5倍作發展，與住宅（乙類）最高發展地積比率3.3倍高出逾五成，而且興建5幢28至29層高的住宅大廈，與流坑一帶的鄉郊發展不相符。

擬建5幢28至29層高住宅

另有其他意見指出，鳳園一帶車位嚴重不足，而區內居民出入依賴小巴，但有關班次僅足夠應付目前區內人口，若未來區內人口再增加，料不足以應付需求。此外，有意見亦提到，長實早年申請另一幅鳳園地皮（現已發展為嵐山）時，獲城規會有條件下通過，包括保留佔地逾100萬方呎的芊色花園作農業用途，並負責花園的管理及維修保養，但是次申請則將花園用地撥作住宅發展，有出爾反爾之嫌。

城規會早前的文件顯示，項目位於大埔鳳園大埔市地段第183號A分段第1小分段（部分）及丈量約份第11約多幅地段和毗連政府土地，當中包括上述芊色花園的一部分，地盤面積149,834方呎（當中涉政府土地41,958方呎），計劃以5倍地積比率發展，擬建5幢28至29層高的住宅大廈，提供約1462個住宅單位，涉及749,174方呎；另設兩幢3層高非住宅大廈，涉29,966方呎，整個發展樓面面積共779,140方呎。