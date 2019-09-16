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康怡3房險守千萬 低市價一成

【明報專訊】社會氣氛動盪，業主議價幅度擴大，其中天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌康怡花園均有3房單位以低市價易手，而荃灣上車屋苑荃灣中心則有2房戶以435萬元，重返去年11月樓價水平。

十大屋苑交投量未見回升，中原地產及美聯統計，十大屋苑本周末同錄10宗成交，與上周同期11宗相若。個別業主持續劈價放售物業，市場消息指，康怡花園Q座中層5室，實用面積616方呎，3房間隔，原業主上月底以1220萬元放盤，其後累減145萬元或約12%，並以1075萬元易手，實呎17451元，成交價較市價低近一成。原業主1992年以248萬元購入單位，持貨27年，帳面獲利827萬元或3.3倍。

嘉湖3房跌穿600萬 重返年初價

此外，中原區域營業經理伍耀祖指，嘉湖山莊麗湖居2座低層B室，實用面積630方呎，屬3房套間隔，最新以598萬元成交，實呎9492元，成交價重返今年初水平。原業主於2010年7月以205萬購入，持貨9年，帳面獲利393萬元或1.9倍。

荃中2房435萬 重返去年11月水平

另消息指，荃灣中心1座低層B室，實用面積354方呎，屬2房間隔，原業主於上月以480萬元放盤，新近以減至435萬元沽出，實呎12288元，成交價回落至去年11月水平。原業主2011年160萬元買入，持貨8年，帳面獲利275萬元或1.7倍。

居屋市場方面亦有減價成交。祥益高級區域經理黃肇雯表示， 天水圍天富苑B座低層6室，實用面積650方呎， 屬3房1套間隔，原業主最初以520萬元於居二市場放售，惟多次將售價下調後，最終累減75萬元或14%，並以445萬元獲綠表買家承接，實呎6846元。資料顯示，同類單位曾於上月以478萬元(未補地價)易手，即是次成交價跌約7%。原業主2001年以85.21萬元(未補地價)購入，持貨18年，帳面獲利359.79萬元或逾4倍。

相關字詞﹕天富苑 荃灣中心 康怡花園 嘉湖山莊

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