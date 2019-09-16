反修例3月 銀行估價跌幅擴大 第一城跌近13% 業界料反映銀行對後市悲觀

明報記者 林尚民、張允亭

本報自2012年起挑選十大屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港及恒生銀行進行網上估價，共涉及60個估價個案；同時亦挑選十大居屋屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港進行網上估價，共涉及40個估價個案，兩者合共100個估價個案。最新統計顯示，上述100個估價個案中，68%最新估價比3個月前錄得跌幅，跌幅介乎0.3%至最高約13%，無論跌幅及下跌個案數字，均較上月初統計為大（上月初有41%估值個案，比6月初下跌，跌幅0.1%至8.95%），反映銀行對本港樓價睇淡的情况日益加深。

百個估價個案七成下跌

在100個估價個案當中，估值跌幅最大的是沙田第一城，一個實用面積為327方呎的1座中層H室兩房戶，中銀最新估值為510萬元，比三個月前的586萬元低近13%，實呎估值15596元。其次為實用517方呎的觀塘麗港城16座中低層B 室，中銀最新估值為694萬元，每實呎估值13424元，相對6月初的782萬元低約11.3%。此外，天水圍嘉湖山莊景湖居11座高層A室，實用面積635方呎，恒生最新估值673萬元，每實呎估值10598元，較6月初746萬元低近一成。

青華苑估價3個月跌逾一成

居屋方面，估值跌幅最大為青衣青華苑一個實用面積394方呎位於B座中層3室的單位，中銀香港最新估值477萬元，比三個月前的531萬元低逾10%。事實上，最新公布的中原估價指數(主要銀行)CVI報16.80點，按周下跌2.86點，CVI連跌5周共26.30點，CVI連續2周低於20點水平，預示樓價將加快向下，估計樓價重回今年初水平。CVI是中原地產根據每個中原城市指數成份屋苑，選取樣本單位，調查主要銀行的估價變幅，每周調查銀行對樣本單位的估價，比較一個月前的估值，計算出估價的按月變幅。100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。

銀行欲降市民加按 增風險管理

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，隨着銀行調低按揭優惠，估價亦同樣下調，相信是業界對樓巿前景轉趨悲觀的徵兆。他解釋指，調低估價可減少轉按加按的貸款額，減低加按意欲，增加風險管理。同時，由於調低估價變相令按揭成數減低，銀行的按揭借款亦會更穩健。另外，銀行估價向來保守，樓市上升時，估價升幅滯後；樓市下調時，估價跌幅則會領先。他預料，目前估價下調的情况將維持至年底。