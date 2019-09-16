李志成：銀行上調按息 心理影響居多

環球經濟面臨下行壓力，本港政治事件亦影響部分投資者信心，最近有評級機構降低香港信貸評級，加上近日香港拆息水平偏高，銀行定存競爭激烈，資金成本增加，故有銀行上調按揭息率以平衡市場風險，並改善邊際利潤。但與此同時，部分銀行選擇維持息率不變，藉此爭取生意及市佔率，相信隨着銀行之間息差擴闊。

若以每100萬元貸款額，貸款年期30年，實際按息2.625厘計算，每月供款約為4017元，較實際按息2.475厘的每月供款約3938元僅增加約79元或約2%，對供款擔影響較輕微，建議有意承做按揭的業主需密切留意各銀行的按息走勢，衡量自身供款能力，計好數才入市。

不過利淡因素並未影響發展商推盤的信心，多個新盤緊密部署推售，不少開價貼市，當中將軍澳兩新盤在政治運動及貿易戰夾擊下推售，仍錄不俗銷情，足見市場購買力仍相當旺盛，短期內多個新盤料將提速進攻，預期將以筍價及按揭付款等優惠吸客，吸引以用家為主的買家青睞。

事實上，今年一手市場相當熱鬧，當中以細價新盤最受買家歡迎。二手方面，隨着二手業主逐漸擴大議價幅度，相信有助帶動交投量，但仍有不少買家採觀望態度，放慢入市步伐，未來樓市走勢，還需看下月中美貿易談判結果能否收窄分歧，以及本港政治事件能否得以平息。

香港置業行政總裁

[李志成]