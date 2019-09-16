布少明：盼《施政報告》增房屋供應

新盤交投暢旺，在數據中亦可見一斑。在不包括一手公營房屋之下，本年截至9月10日，一手私樓註冊量共錄16016宗，超越1.6萬宗水平，已較去年全年約1.57萬宗高出近2%。

二手樓市方面，市場關注近期的息口問題。有龍頭銀行在一個月內，兩度收緊樓按優惠，對供樓人士而言是「變相」的加息，略為加重業主的供樓負擔。理論上而言，銀行調減樓按優惠，往往對樓市跌勢添加壓力，而且提高了業主通過銀行壓測的難度。另外，政府正式啟動一手私人住宅空置稅的立法程序，相信「一手樓空置稅」推出後亦難以大幅增加新盤供應。運房局資料顯示，截至2019年6月底，已落成未售出單位約1萬伙。預期未來私人住宅供應難以大幅增長下，估計發展商將會延後推出原定推售的樓花單位以應對，因此預期「一手空置稅」對增加新盤供應作用有限，政府從速覓地才是「治標治本」。最近有傳言指出，政府考慮引《收回土地條例》收回新界農地興建公屋。事實上，地產建設商會對此表示歡迎，亦有大型發展商對此建議「開綠燈」，似乎這方法加快土地供應，是其中一項「行得通」方法。

內地官方媒體新華社發表評論指：「居者有其屋，方能形成社會的穩定力量。」為市民重建置業階梯，定必是未來政府的重中之重，相信最快下月特首《施政報告》會露出端倪。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]