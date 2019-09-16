廖偉強：危中有機 待雨過天晴

「樓價過高」並非今時今日才有的問題，香港地少人多，高地價政策延續多年，再加上2003年SARS過後，內地為了幫助香港經濟重新起步，推出自由行計劃，導致今天「內地同胞過盛」，承受不了龐大的內地人來港消費及爭取資源，刺激香港百物騰貴，經濟增長速度加快之下，樓價亦不斷上升，埋下今次社會運動的計時炸彈。回顧本港過去的歷史，每次樓市出現大蕭條，幾乎都和政治扯上關係。1967年的暴動，樓價累積跌幅超過四成，1981至84年的中英談判及銀行擠提，樓價下跌大約32%，1997年香港回歸遇上亞洲金融風暴，還有SARS等，樓價累跌65%。今次同樣是政治因素，相信樓價大跌是無可避免的。不過，歷史也告訴我們，每一次樓價大跌並喘定之後，樓價總會重拾升軌，就如常言道的「危中有機」，機會就是留給有準備的人。六七年暴動過後，樓價急速上升近8倍；1981至84年中英談判落實簽署聯合聲明，之後樓價也升了8.5倍；2003年SARS過後，樓價至今天累積升幅達5.5倍。

樓價起跌有一定規律，大跌後便有反彈的機會，我們可以平常心看待目前的政治局勢，只要大家齊心化解戾氣、平息事件，香港始終是我們的家，危中有機之下盼望雨過天晴，一同走出更美好的香港。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]