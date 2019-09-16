陳永傑：發展商推盤 各顯神通

8月上半個月，由於有本港社會運動及貿易戰的內外夾擊，發展商在開售新盤時態度觀望。新一期居屋6個屋苑合共提供4871個單位攪珠程序完成之後，名落孫山的申請者已經知道行止，要再次考慮置業事宜。發展商亦要顧及本身的公司業績，趁着有30萬以上居屋回流客爭取賣樓收入，向大小股東交代。

霎時間有多個大盤在差不多同時推出，為了爭取客源，各發展商不敢怠慢開出具競爭力的樓價及優惠，吸引買家的青睞，以求爭取好銷售成績。

力吸30萬居屋回流客

本港社會運動持續，但稍見曙光，美國及中國貿易戰是持久戰但仍有商討餘地，屬正面消息。惟居住事宜是很多市民的切身問題，儘管內外交困，但全球息口趨跌以至量化寬鬆重臨，也聞內地降準迎戰，從投資角度來說均屬利好。因此，市民置業欲望依然殷切，市場反應不俗。

本港銀行同業拆息亦開始回落到比較正常水平，上周初隔夜拆息是0.39893厘，1個月拆息跌至1.76357厘。美元指數升越99點之後大幅回落至約98.4點，港匯指數亦在7.842徘徊，7.85強制兌換保證水平有一些距離，弱港匯引致大幅加息機會不大，都有利本港置業人士信心。

相信各大發展商在利好消息刺激之下，絕大多數都會以具競爭力價錢及條款開盤，藉以鞏固置業人士的購買信心。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]