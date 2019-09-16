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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：搵地小組沒完成任務

【明報專訊】當大家的注意力集中在政府於憲報刊登新樓空置稅，地產建設商會立刻表示不滿意，認為在修例運動之後百廢待興，政府沒有理由在這個時候刊憲，因為如果新樓空置稅在立法會獲得通過，將會在憲報刊登3個月之後實施，以現在情况來看，增加供應事在必行，立法會唔敢唔通過。

地產建設商會同時表示，如果現在推新樓空置稅，本來受修例事件影響正在下跌樓市會急速下跌，引發銀行向客戶追收按揭欠款而造成骨牌效應，情况就好似SARS時期一樣，甚至有過之而無不及。我認為這只不過是語不驚人死不休，現在的業主根本沒有過分借貸，又不能持有太多物業，即使樓價下跌，只要按期還款，銀行是不會向客戶追收欠款。在2003年SARS的時候不會，在2008年環球金融海嘯時，銀行亦只不過向物業投資者追收差額，一般市民是不會受到影響。不過，地產建設商會的說話透露了一個「軍事機密」，就是樓價會持續下跌，老實說，他們是不應該將這個機密說出來，買樓的人知道樓價會下跌又點會買樓，這個機密對樓市負面影響比新樓空置稅大得多，商會可能沒有留意。

政府錯在冇搵合適人士搵地

政府另一個打算就是向農地業主強行買地，已經有地產商表示，土地如果是用作興建公營房屋，他們是不會反對。換句話說，政府的房屋問題，在今次因修例而引發的暴力示威活動之後應該可以解決，這算是一個比較美滿的結局。有老友問我，當日特首林鄭月娥上任後不久成立搵地小組，究竟有沒有向政府提及如果要快狠準解決房屋問題，一定要向農地業主埋手，我都唔記得搵地小組的18個選項，有沒有包括向農地業主買地，就算有都不是重點提及。現在政府提出這個買地計劃，無形中是摑了搵地小組一巴，做了接近18個月研究，開了唔知幾多次大辯論，始終交唔到功課。雖然小組主席立刻表示買農地可能要經過司法覆核，這又有什麼出奇，這是正常過程，「明日大嶼」亦要填海，搵地小組責任是話畀政府知道如何搵地，至於用什麼方法就交由政府處理。不過，亦不能夠話搵地小組要負上這個責任，而是錯在政府，未有搵到適合人選。

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[湯文亮 敢說反話]

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