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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：港交所購倫交所出價太低

【明報專訊】緊隨着中央放水，中美貿易談判也露出曙光，美國總統特朗普親自說中美有可能達成局部協議，於是全球股市一升再升，美股又再逼近歷史新高，內地A股與港股也有不錯的升幅，收復部分失地。

港交所（0388）宣布收購英國倫敦證券交易所，不少人認為出價太高，會分薄港交所利潤，也有不少人認為英國政府一定反對，否決這項收購。

我認為出價低則根本不可能成功，出價低倫交所股東不會出售自己手上的股票，出價高將來可以賺回，兩個時差8小時的世界第六與第七大市值的交易所合併，所產生的協同效應足以抵消高價收購的代價，收購一旦成功（雖然對方已拒絕收購建議），對香港、對中國內地、對英國都有好處，收購成功後，將來必有大量內地企業到倫交所上市，對英國有利，因此，我認為英國政府仍會認真考慮這項收購，最終成功與否，關鍵是價錢，收購條件是現金加港交所股票。

空置稅對一般樓盤打擊微

中國不但放水，也鼓勵消費，貴陽開始取消汽車的限購政策，相信其他城市很快的會跟從，這對目前壓力重重的汽車股來說，當然是好消息。

港府開徵一手樓空置稅，上星期五法案刊憲，下個月立法會期一開始就會馬上一讀二讀，不過，受此條例打擊的地產商不會太多，大部分地產商早在房屋入伙前兩年就以樓花形式賣樓，早一日賣樓早套現，鎖定利潤好過夜長夢多，一般上只有超級豪宅才會留到入伙後才出售，理由是付得起超高價買樓的富豪不會貿貿然買樓花，他們要看現樓才考慮買不買。因此，一般上只有豪宅才會被迫交一手樓空置稅。羊毛出在羊身上，這筆空置稅的成本會由買樓的富豪承擔。

上星期，另一個可能打擊部分地產商的新聞是民建聯高調建議政府積極引用《收回土地條例》收回地產商於新界的農地，用來興建公營房屋。同樣的，不是所有的地產商在新界擁有農地，因此打擊面也是局部的，政府收回土地不是無償的，也會付錢賠償地產商，因此負面的打擊不算大。至今為止，新地（0016）已經公開表示不反對。

收地政策影響 還待政府落實

實際上，過去幾十年，政府從沒有停止引用《收回土地條例》收回土地，只是量多量少的差別，哪一隻地產股最終會受影響，還得等待政府會不會接受、落實收地的建議。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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