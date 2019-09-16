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王弼：美債息急升 美股高位有壓力

【明報專訊】一如以往，每年9月份，王弼都會到土耳其愛琴海邊的度假勝地Bodrum出席奧國經濟學家的年會。本來，我打算途經倫敦，看一看當地地產市道，然後由倫敦直飛Bodrum，可惜遇上英航罷工，唯有改道法蘭克福，再經伊斯坦布爾轉乘內陸機，非常轉折，不過意外收穫是能一睹伊斯坦布爾新建的世界最大機場。

一如以往，每年9月份，王弼都會到土耳其愛琴海邊的渡假勝地Bodrum出席奧國經濟學家的年會。本來，我打算途經倫敦，看一看當地地產市道，然後由倫敦直飛Bodrum，可惜遇上英航罷工，唯有改道法蘭克福，再經伊斯坦布爾轉乘內陸機，非常轉折，不過意外收穫是能一睹伊斯坦布爾新建的世界最大機場。

新機場第一期耗資105億歐元建成，非常宏偉，外觀現代化，出席本次年會一些年紀較大的教授們，就說轉機走的路太遠，被折騰了一番，又有美國來的朋友說，雖然轉機有9小時的等候時間，本來想到市中心參觀，但機場離市區太遠，唯有留在機場等候。不過據當地人說，只要稍後連接市區的鐵路通車，機場內的運作開始暢順，便能解決上述的不便。

伊斯坦布爾宏偉機場 曾掀示威衝突

這個機場被土耳其總統埃爾多安視為得意之作，由2015年開始3.5萬個工人每日不斷趕工建成，速度之快，聽說造成400個工業意外死亡、拖欠工資、工人住宿條件惡劣等問題，導致上萬名機場工人參與連署或直接到場抗議，政府出動安全部隊，逮捕400名工人，其中近30人更因為「抵抗警察」、「破壞公物」、「違反法律」等理由遭羈押和逮捕。工程期間又遇上土耳其里拉急瀉，令當地政府背上沉重的負擔。趕工興建機場另一問題，是聽說興建機場跑道的時候，政府沒有查清楚風向，以致一些跑道未必能夠使用，是否真確，目前還不知道，因為機場的用量還低，相信要數年後升降出現飽和才知。

簡體字移民廣告隨處可見

不知到機場是否真的為當地政府帶來沉重負擔，為吸引外匯，王弼一下機，就看到許多簡體字的海外投資移民廣告，只要花25萬美元到伊斯坦布爾投資物業，可以極速拿到土耳其護照。不過，土耳其社會其實也非常動盪，不知有多少人對該計劃有興趣。年會的參與者，多來自歐洲，他們都有問王弼關於香港的狀况。他們表示惋惜之餘，也表示歐洲的情况也不太好。阿Q一點看，全世界多國人民的不滿也在上升，多處發生衝突，只是香港過去太過風平浪靜而已，最終也難獨善其身！

民怨上升世界普遍 香港過去太平靜

有一個瑞士的朋友，是非常成功的商人，公司營業額以十億瑞士法郎計，慶幸瑞士相對和平之餘，也勉勵香港人，瑞士也曾經歷非常動盪的時刻，不過在紛爭最厲害的時候，出現了奇迹，政府聆聽了一位智者Niklaus von Flühe的勸告，確立了國家永遠中立、銀行保密等長遠制度，令國家走上安定繁榮之道。我跟他說，奇蹟不是這位智者開出的良方，而是政府官員竟然聆聽並接納他的建議。目前的股市，仍然是政治掛帥，一個推特、一個外交部發言、甚至交易所的一則通告，隨時可以把股市舞高弄低，短期也沒有什麼可分析。不過有一點要注意，美國10年期長債孳息急速上升，如果持續，對處於歷史高位的美股會構成強大的挑戰壓力。

至於王弼有投資的煙草股，最近雖然受政府打壓Vaping而影響股價，但特朗普在上周五明確指出，他不是要禁Vaping，而是Vaping要安全，這樣的要求，只是為扼殺小型Vaping生產商鋪路，對大企業如Philip Morris或Juul的母公司Altria製造有利的營商條件。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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