何濼生：民主不一定有利民生

政制民主化不能解決民生問題

說特區政府沒有好好處理香港的民生問題當然是事實。但政制進一步民主化不單不可能改變這局面，還可能使民生問題更難處理，而且更民主下這種狀况很可能更糟糕。

多年前勞永樂醫生曾私下跟我說：「你建議提高醫療收費同時為市民每年醫療開支封頂，由政府包底的方案真的很好！」但是我卻從來沒有聽過他公開地支持我的「超支保障」醫療融資改革方案。為什麼他私下講一套，公開講另一套？就是因為醫療收費提高不利選情！事實上根本沒有競選議席的人願意提出任何加價的方案！

基於選情的考慮，議員往往不正視問題，政府於是也不正視問題，結果是蹉跎歲月，二十年多年的光景過去了，換來的是政府以發展私家醫院「紓緩」公立醫院的想像、「自願醫保」和更長的輪候時間。

談到房屋，大家應記得1996、97年樓價攀上高峰，但上車盤當時還是很便宜。如果不介意偏遠一點的話，不難找到200萬以下、空間還算可以的上車盤。但自2010年政府提出以額外印花稅為手段的「需求管理」去打擊房產投機活動並更多次加辣後樓市遽變。額外印花稅大大打擊二手供應下，結果二手供應暴跌，造成上車盤奇貨可居，價格急升，小單位價格升幅大大高於大單位。發展商因應市場變化，起樓愈起愈細，出現百多平方呎但售價不菲的龍牀盤。

筆者多次力陳辣稅的問題，但沒有民選議員提出異議。

防止濫權回歸法治比民主更有利

回歸以來，香港比前民主多了，但很多發展項目卻大大拖慢了。新加坡自立國以來填海造地，幅度巨大，彈丸之地卻有比本港多五成以上的房屋用地。我們怪政府不作為，但事實是民主多了，政府面對的掣肘也多了，開發土地只能龜速慢行。

一般人認為少數服從多數謂之民主。但如果今天多數人認同要釋放所有是次「反送中」事件干犯刑毀和襲擊的人士不再追究，跳閘不付車資的人士不再追究，倘若真的如此，香港的法治還可保嗎？

沒有法治我們的經濟還可持續繁榮嗎？沒有繁榮的經濟政府還可撐民生嗎？

我認為防止濫權、回歸法治，實事求是比民主更有利於民生！

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]