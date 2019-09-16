何國良：強股回吐 待明年才有好表現

不過，讀者們要注意，這些來得易的升幅，每每也會去得快，因此，有心跟投的普羅投資者就要有充分的心理準備，在風高浪急中作出有效的操作。否則，大家的投資可能只會得不償失。

最近的市場指數表現，大家都欣慰看到平穩增長，但筆者發現，在指數成份股的漲跌幅當中，卻呈現一些有趣的特點，而且，這個現象，並不限於一個市場，筆者在美股、日股和大中華市場中，同時發現了這個現象。因此，相信值得跟讀者們分享一下。

投資者回到價值投資風格

以美股市場為例，整體指數表現吸引，但已經有券商的報告指出，今次的漲幅夾雜着一個非常劇烈的投資風格轉換（Style Rotation），前期持續領漲的成長/強動（Growth/Momentum）股票大幅回落，同時，價值投資（Value Investment）風格的股票就顯著上升。報告指出，在美股的歷史上，上次出現同類型逆轉已經是2004年的時候了。

更有趣的是，我們在亞洲其他主要市場，例如在日本股市和香港或內地A股市場亦看到同樣的轉換。讀者們在周中可能有留意到，一些從年初至今表現強勁的行業，如消費和醫藥都有不同程度的回調，同一時間，已經落後大盤好一段時間的中國銀行業就呈現了強勢。而且，由於這些都是指數權重股，所以，他們這些跳動反而更有利讓指數穩步上揚。

這個變化其實意味着什麼呢？有人相信，這只是一場正常不過的均價回歸(Mean reversion)的一個過程，由於成長風格已領跑了好一個時間，跟價值型股票的估值差距太大，所以出現回歸是很正常的。

亦有人指出，這會否反映投資者投資喜好的變更，未來市況有機會出現逆轉呢？筆者認為，這改變確實反映投資者投資喜好的改變，但由於這迹象在如日中天的美股和地獄輪迴的港股同時出現，所以不一定對後市有太明顯的指導作用。但筆者相信，在未來一段時間，一些過往領跑的行業，可能要漸漸等待市場消化它們現時的估值，待投資者目光轉到明年，才可再有所為了。

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[何國良 基金看世界]