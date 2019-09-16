何國良：強股回吐 待明年才有好表現

【明報專訊】市場在9月有點像在享受蜜月期般。首先，由於國慶將至，一般在這個情景下，市場（特別是A股市場）都會較預期的好。同時之間，由於中美貿易談判都被安排在10月後才進行，9月市場就因此就暫時不再受這多變的因素而影響，度過其愉快的蜜月期。當市場趨向平穩時，投資者的焦點就往往從指數權重股，轉戰一些「彈性更大」的股票類別去，因為假定市場短期沒有大跌的風險後，投資者的風險胃納會因而改變，在權重股之外，投資者會更積極去參與一些主題性的股票，因為這些股票在大家的波浪推動下，可以在短時間有機會為炒家帶來豐厚的利潤。
不過，讀者們要注意，這些來得易的升幅，每每也會去得快，因此，有心跟投的普羅投資者就要有充分的心理準備，在風高浪急中作出有效的操作。否則，大家的投資可能只會得不償失。
最近的市場指數表現，大家都欣慰看到平穩增長，但筆者發現，在指數成份股的漲跌幅當中，卻呈現一些有趣的特點，而且，這個現象，並不限於一個市場，筆者在美股、日股和大中華市場中，同時發現了這個現象。因此，相信值得跟讀者們分享一下。
投資者回到價值投資風格
以美股市場為例，整體指數表現吸引，但已經有券商的報告指出，今次的漲幅夾雜着一個非常劇烈的投資風格轉換（Style Rotation），前期持續領漲的成長/強動（Growth/Momentum）股票大幅回落，同時，價值投資（Value Investment）風格的股票就顯著上升。報告指出，在美股的歷史上，上次出現同類型逆轉已經是2004年的時候了。
更有趣的是，我們在亞洲其他主要市場，例如在日本股市和香港或內地A股市場亦看到同樣的轉換。讀者們在周中可能有留意到，一些從年初至今表現強勁的行業，如消費和醫藥都有不同程度的回調，同一時間，已經落後大盤好一段時間的中國銀行業就呈現了強勢。而且，由於這些都是指數權重股，所以，他們這些跳動反而更有利讓指數穩步上揚。
這個變化其實意味着什麼呢？有人相信，這只是一場正常不過的均價回歸(Mean reversion)的一個過程，由於成長風格已領跑了好一個時間，跟價值型股票的估值差距太大，所以出現回歸是很正常的。
亦有人指出，這會否反映投資者投資喜好的變更，未來市況有機會出現逆轉呢？筆者認為，這改變確實反映投資者投資喜好的改變，但由於這迹象在如日中天的美股和地獄輪迴的港股同時出現，所以不一定對後市有太明顯的指導作用。但筆者相信，在未來一段時間，一些過往領跑的行業，可能要漸漸等待市場消化它們現時的估值，待投資者目光轉到明年，才可再有所為了。