周顯：證券行落雨收傘 細股唯有free fall

在幾年前，我同時買入它和民生國際（0938），結果一隻升了幾倍，一隻跌了一半，拉勻算是有賺。記得當時它叫「民生珠寶」，買入後升了3倍，股友們都沽清了，我卻並沒沽出，結果它跌回原價，還要倒輸，被股友笑到面黃。誰知後來敗部復活，升了接近10倍，我靜觀其變，但今年初時，由於市况太差，終於忍不住，要沽貨了。

我記得當時沽來沽去，都仍有盤去接，沽了接近1000萬元，股價只是微跌，都給莊家硬食了。其後股價還倒升了一成以上，當時我心想，個莊好勁，有點後悔太過心急出貨𠻹！

這故事告訴我們：

第一，莊家表面上幾勁，也不排除外強中乾，從外表上完全看不出來。

第二，今日的大市實在太差，莊家們一個一個的爆煲，滿目瘡痍，令人慘不忍睹。

其實，此股之爆煲，也是早有預兆，皆因它的主力倉，是在某家證券行，看中央結算便可知曉。這家證券行以前是按殼的第一號（讀者該猜到是哪一間），現在則落雨收傘，說證券行老闆準備殺倉，也不是第一日傳出的新聞了，我也不止一次聽聞。只是一隻我贏錢的股票，遭到如此下場，真的有點滄桑，然而人間正道是滄桑，細股下場是free fall，宇宙定理也。

[周顯 投資二三事]