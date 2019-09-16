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盧楚仁：金價調整後料再展升浪

【明報專訊】正所謂亂世出英雄，貴金屬價格不負眾望，今年跑贏大市。以標普高盛商品指數（S&P GCSI Index Spot）分類當中，以貴金屬板塊的指數跑贏其他分類指數。在執筆時，由年初至今的統計，標普高盛商品指數中，貴金屬分類指數上升了17.3%，領先排第二位的能源分類指數（15.5%），其次為基本金屬分類指數（2.4%），至於農產品分類指數則下跌6.2%，而畜牧分類指數則下跌11.8%，整體的標普高盛商品指數則上升8.9%。

在貴金屬市場當中，鈀金的走勢最為凌厲，年初至今已上升了26.79%，上星期更一度再破紀錄新高，升至1621.5美元。主要原因是南非有鈀金礦場工人醞釀罷工所引致。過去一直落後及跑輸大市的鉑金，年內也大幅上升了19.4%。至於黃金和白銀也雙雙上升了16.7%。

金價年內的強勢主要是受環球政經亂局，引發避險情緒升溫所引致。當中環球各國債息及官方利率下行，亦是其中原因之一。反而這一波金價的上升，不是因為美元弱勢所引致，卻同美元同步上升，過去亦有曾經出現類似的雙金齊升的局面。

避險抗通脹 今年貴金屬強勢

另外，今年油價及豬肉價格上升，亦帶動了環球各國通脹向上。眾所皆知，黃金除了可以有避險功能之外，亦可以有抗通脹的功能。除貿易戰外，現在環球各國央行都開打貨幣戰，來貶值自己國家的貨幣，這都是助長貴金屬價格上升的原因。

同屬金屬的基本金屬分類指數，雖然也上升了2.4%，但個別基本金屬價格的落差卻十分巨大。大多數的基本金屬價格，因貿易戰和環球經濟放緩而下跌，唯獨是鎳合金價格大幅爆升69.5%，以單天保至尊的姿態，頂着整體板塊仍有上升。除了鎳合金之外，只有鉛價也有上升3.5%。至於鋁價則下跌1%，銅價下跌3.4%，鋅價下跌6.3%，鍚價大跌8.9%，最後鈷價亦大跌33.6%。

倘阿根廷反對派勝選 貨幣陷貶值危機

在金市後市方面，估計在十一國慶之前，中美貿易戰會繼續暫時有所緩和，令避險情緒降溫下，貴金屬價格會有所受壓。但另一方面，環球各國央行減息戰持續，就對貴金屬價格帶來支持。另外，如果十月份中美貿易面對面談判再有閃失的話，而10月27日阿根廷大選中，執政的阿根廷總統馬克里再度落敗的話，由反對派候選人費爾南德斯勝出，那麼金融市場便會擔心阿根廷會再度陷入主權違約危機，拖累新興市場會同時出現債務及貨幣貶值危機，對金市有一大利好作用。而另一大市場焦點，當然是10月31日的英國脫歐，現在英國脫歐前陷入一片混亂。我個人較為悲觀，認為英國最終走向硬脫歐，繼而令英國和歐盟的政經和金融進一步陷入混亂。

英國料傾向硬脫歐 利好金價後市

上述有利因素影響下，我對未來金市後市仍然樂觀看好，現階段現貨金價在1479.89美元有支持，若此關口失守的話，那麼便會考驗下一支持位1452.93美元。相反，金價調整過後，有機會再次向上挑戰1557.06美元年內高位，若果向上突破的話，那麼便會向上挑戰1594美元，甚至1600美元的心理關口位。銀價方面，短線很大機會下破17.313美元，而下試16.97美元。調整過後，估計會再次回升18.471至 18.653美元。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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