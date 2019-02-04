摩根大通亞洲：金融股回升 匯控購22109

【明報專訊】市場憧憬中美貿易關係有望改善，加上歐洲央行一如預期減息及重啟QE，恒指上周升661點。恒指自8月低位24899點計，累積反彈逾2400點，吸引輪證投資者趁高部署淡倉，截至上周四，恒指認沽證及熊證連續7個交易日淨流入，累計逾6.5億元；同期恒指認購證及牛證共2.3億元淨流出。國際金融股近期低位回升，匯控（0005）股價重上60元心理關口及50天線。分析指，雖然集團早前因高層變動消息令股價受壓，惟相信有關因素已被消化，而集團近日持續進行回購，加上預期股息率仍達6厘以上，均令股價於3年低位有承接。不過分析料100天線會有較大阻力，因此同時為5月至8月期間的橫行區底部；9天相對強弱指數目前已升至70以上，技術上出現超買。如投資者看好匯控，可注意匯控購22109，行使價63.93元，實際槓桿約19.8倍，最後交易日2019年11月27日；淡倉選擇可參考匯控沽21768，行使價58.85元，實際槓桿約13倍，最後交易日2019年12月20日。