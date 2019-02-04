瑞銀亞洲：港股料續反彈 恒指Call 19294

【明報專訊】雖然香港本地局勢暫未見平息迹象，但港股已連續兩個星期反彈，恒指做好主要受惠於多個宏觀因素，包括中美雙方在下個月貿易談判前都釋出善意，令巿場對談判進展預期變得較樂觀；歐洲央行進行減息，甚至宣布重啟QE，令巿場預期本周四（19日）美國聯儲局減息的預期更肯定，甚至之後會繼續減息的預期升溫。美股及A股8月下跌之後迅速收復失地，反觀恒指雖見反彈，但仍落後於前者。上周資金同時流進恒指牛證及熊證，反映牛熊證投資者對後巿看法分歧，不過巿况反覆，投資者若擔心牛熊證的收回風險增加，可考慮趁現在引伸波幅已較高位回落不少的時機，以Call/Put輪入巿。如認為恒指仍有力突破250天線，可留意Call輪19294，行使價28000點，2019年12月到期，有效槓桿約14倍。相反，若認為250天線已經為後巿帶來阻力，可留意Put輪24229，行使價26200點，2019年11月到期，有效槓桿15倍。