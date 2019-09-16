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劉思明：9月下半月偏淡格局或打破

【明報專訊】恒指連升兩周，有指受惠香港局勢出現突破，又有指炒國慶行情帶動。過去9月份上半個月，港股的表現偏好，但到下半個月則向淡居多，若然炒國慶行情，要提防。但中美貿易談判有進展，加上全球寬鬆貨幣政策，相信更利好股市表現。

目前港股處於強勢狀况，雖然市場依然追逐低殘股或炒復蘇，之前淡市呈強勢股卻被遺棄，隨着低殘股不再低殘，強勢股變得吸引，沽強追弱情况隨時逆轉，與其亂石投林高追前景不明朗股份，倒不如分段低吸強勢股。

與其高追前景不明股份 不如分段吸強勢股

恒指上周以近全周最高位收市，全周升661點或2.48%；國指升2.46%。大市日均成交743億元，低於60天平均半成，一方面反映入市意欲不高或資金緊絀，但亦反映投資者參與度低，更有利升勢延續。走勢上，恒指已幾乎回補8月初下跌裂口27043至27495點；上望7月平台底28000點成為重要阻力。

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率78比22；近8日，大市有7日升多跌少，有6日有超過六成股份上升，為年初以來，再度維持向好趨勢。上周升跌比78比22，連續兩周有約八成股份上升，同樣繼年初連續4周有超過七成股份上升後，持續有好表現。

此外，中線向好寬度改善，恒指國指成分股高於20天線比例於八成水平上落，呈現超買狀態；高於50天線比攀升，上周中升穿五成水平，周五升至近七成水平，中線寬度轉強。值得留意，目前中線向好寬度情况與年初相似，即高於20天線比超買，高於50天線攀升邁向八成水平，反映市况相當強勢。今年9月上半個月（15日或最接近15日），恒指累升6.33%，為至於10年（統計2009年以來）表現最高。今年10月1日為中共建國70周年大慶，內地A股有所謂炒國慶行業，帶旺港股表現。事實上，過去10年（不包括今年）9月上半個月，港股升跌各佔一半，平均升1.26%，但9月下半個月，有六成下跌，整體平均跌1.21%。

至於內地A股表現，2009年（中共建國60周年），滬深300在8月急跌後，9月上半個月大幅反彈16.69%，惟到9月下半個月回吐9.02%；撇除2009年，9月上半個月平均升0.16%，下半個月無升跌。2012至14年9月上半個月，滬深300表現不俗，分別升5.02%、7.56%、4.23%，但下半個月升不足1%至最多跌3.21%，反映國慶前A股向好沒有太大關係。

中生製藥見支持 現水平可吸

再看港股，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有一半的升幅約3%以上，汽車及相關升近8%表現最強，其次金屬及礦石、科技器材、博彩及消閒升4至5%。至於8月受捧的醫藥、食物飲品行業持續調整，上周逆市跌約1%；紡織及服飾行業上周升近四成，主要由低殘股帶動，強勢如安踏（2020）、李寧（2331）下跌。

不過，強勢的美團（3690）上周低位回升，海底撈（6862）周五大漲，中升（0881）高位整固後創出新高，資金有回流強勢股迹象。中生製藥（1177）跌至20天線初見支持，可於現水平首注吸納，跌至10元附近第二注，低收則先後止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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