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張兆聰：中央擬撤汽車限購 華晨看俏

【明報專訊】港股反覆回升，市場對中美貿易談判重拾信心，上周五人民幣匯價急升，刺激中資股顯著向好。雖然中秋節交投淡靜，但全市上升股份數目逾千隻，市寬不俗。短線市况比較反覆，不少板塊個股升跌都頗隨機，強勢的是汽車股，貴州省貴陽市計劃取消汽車限購，市場憧憬其他省市陸續跟隨，升幅普遍介乎2.6％至5.4％。相對於此前幾次貿易談判，感覺上今次較高機會達成協議，再加上全球央行重啟寬鬆，股市有條件出現新升浪。

若中美能達成協議 勢成大市雙引擎

中美去年貿易戰打得如火如荼，但11月突然急轉彎，一方面是中國經濟幾近崩盤，急需緩和局勢，美國方面，聯儲局主席鮑威爾的「距離中性利率仍遠」言論嚇怕市場，衰退及金融危機領先指標的企業債價差顯著擴闊。中美11月開始重新接觸並重啟談判，換來6個月的平靜期。現在美國經濟也轉弱，製造業PMI跌入收縮區域，中國也處於50以下多個月，雙方經濟狀况都不好。此外，相信美國總統特朗普已明白不大可能以關稅壓低中國，反而令美國面對滯脹風險。此路行不通，倒不如先行停火穩住經濟，未來12個月先處理好競選連任，成功後再作打算。

海南貴州取消汽車限購政策

中美貿易戰為全球企業帶來重大不明朗因素，由資本性支出的設廠、興建新生產設備，到客戶落單、業務擴張計劃等，不同範疇的決策都會傾向保守審慎。若中美終能達成協議，哪怕只是階段性和有限度，對全球經濟都會有刺激作用，並且在2020年上半年反映。股市一般走在經濟6個月前，現在正是買入的時機。以恒指為例，年初至今每股盈利預測一直在下調，但踏入9月份扭轉跌勢，2020年每股盈利由月初的2650點，到最新上調至2664點。上調幅度雖然有限，但止跌回升卻意義重大，特別是估值仍處低位，若中美終能達成協議，有條件出現盈利升兼估值擴張，雙引擎推動的升市。

市場對於明年汽車銷售復蘇有頗大憧憬，一來中央「強力建議」地方取消汽車限購，會釋放相當大的購買力，貴陽政府周二公布，決定廢止政府規章《貴陽市小客車號牌管理暫行規定》。目前海南、貴州兩省相繼發布文件，要求放寬甚至取消本省或省會城市的限購政策，有分析指將為汽車市場帶來約50萬輛增量，佔國內總汽車銷量貢獻約2%左右。若其他省市全數放寬取消，更有望帶來額外5%至7%的銷量。

汽車股有盈利回升憧憬

二來汽車銷售負增長持續多時，隨着時間過去會有替代需求出現。當內需股市盈率動輒都30倍至60倍，汽車股既有復蘇盈利回升的憧憬，估值又僅單位數字，買盤都持續流入。現時最強勢的是華晨（1114）。市場對於三四線城市需求有所保留，但一二線城市取消限購，對於豪華汽車的需求一定會有所增加。走勢上，華晨短線已見超買，可能集團已建立穩健升浪，後市是逢低吸納的對象。

[張兆聰 還看今朝]

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