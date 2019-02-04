金子：降準利好 招行購20515

內地方面，MSCI指數逐步加大A股比重，市場憧憬中國金融業進一步對外開放，或有利環球資金加快流入A股市場，上證指數借勢闖上3000點水平之上，帶動相關A股ETF表現繼續強勢。匯豐衍生工具部數據顯示，近日恒指波幅指數不斷受壓，上周再跌破18水平，從8月高位近27水平計，引伸波幅跌勢相當顯著，對窩輪較為不利，特別是一些年期較短及價外產品，因其對引伸波幅變化的敏感度相對較高。如果在現水平投資者欲作兩手準備，看好引伸波幅將止跌回升的話，宜選擇年期較長及貼價產品部署，以增加防守。內銀受惠降準，投資者可留意招行（3968）。上半年純利按年升13.08%至506.12億元人民幣。野村報告指出，招行中期業績穩健，維持給予目標價46.32元。技術上，股價走在多條主要平均線之上，看好招行前景可留意其購證（20515）。

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