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于學宇：亞洲房託仍是高收益之選

【明報專訊】中美貿易摩擦短期內難有圓滿的解決方法，製造商難以降低成本，最後會轉嫁到消費者身上，是雙輸的局面。展望2019及2020年，經濟會否衰退？筆者不算悲觀，情况可能沒有外界想像中差，其一是因為亞洲製造業的分佈，有部分製造業的廠房選址東南亞國家如越南，一方面可以避開關稅，同時也能享受到較低的勞工成本；隨着近年中國經濟增長，人均工資持續上升，長遠而言部分製造業及供應鏈將轉移至勞動成本更低的國家。

其次，在貿易摩擦的打擊下，亞洲企業的盈利增長雖然有下調，但大致仍保持正盈利增長。更重要的是，我們見到全球主要的中央銀行對於經濟放緩的威脅沒有掉以輕心，而是紛紛祭出寬鬆貨幣政策，例如美國聯儲局便於7月底減息，為2009年以來首次減息。在亞太區方面，印度、澳洲、印尼及韓國央行都陸續減息。

今明年經濟不太悲觀

為了應付當前的經濟情况，筆者側重防守策略，例如下調股票的比重，同時增持債券。低息環境下，不少歐洲國家主權債券孳息率已進一步陷入負息區域，幸好對於亞洲投資者而言，情况不至於如此絕望，仍然具有不少收益選擇，房地產信託基金（REITs）便是最佳例子。目前，REITs是筆者投資策略中重要的一部分，當中以香港及新加坡為主。

有趣的是，在其他亞洲市場如印度及菲律賓，當地的房託市場正剛起步，帶來不少的嶄新機會。當然，在一些新興市場中尋找新興的機會，講求大量而深入的研究，一般散戶可考慮借助專業投資機構來涉足這些市場。

在波動市况下，投資者若以追蹤指數等被動方式投資，實在難以避開下跌風險；相反，以主動管理的手法，才能夠找出個別基本面強勁、能持續派發穩定利息的企業，及適時靈活調整信貸評級、存續期及貨幣等各方面的配置，以減低風險。

持美元資產 可減匯率波動風險

美國即使減息，但由於其他國家的央行也一同實行寬鬆貨幣政策，因此美元不單沒有轉弱，反而是持續強勢。有見及此，持有美元及港元計價的資產，可減少匯率波動所帶來的風險。值得一提的是，過去多年來，部分中國企業借入了大量以美元計價的債務，在美元強勢下，這些企業的還債成本上升，或會面對更大財政的壓力。

施羅德北亞區多元化資產產品主管

[于學宇 投資先機]

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