陸振球：美股VIX反映9月多利好

有趣的是，債息升股巿多跌，但近期美股卻又升至接近歷史高位，而中港股巿也反彈不少，原因應是今回債息上升，其實反映避險情緒在消退，就如早前特首林鄭宣布「真‧撤回」，大多數人認為效用不大，但至少最新民調顯示林鄭的評分有所回升。

除了債息回升，金價升勢受阻而回吐，同樣是反映巿場避險情緒在降溫，之前筆者在8月尾撰文指出，根據統計，美股VIX指數在過去5年在9月份都回落，而VIX乃根據期權的引伸波幅計算得出，俗稱「恐慌指數」，如VIX在9月真的回落，不論美股或港股都可看高一線，而上周五VIX已回落至13.74的偏低水平，反映巿場情緒重新變得樂觀。當然，10月份屬傳統的所謂「股災月」 ，但至少9月上半月已享受了半個月的反彈蜜月期。

筆者在本刊今期的「投資超限戰」專欄指出，在美國上巿的安碩MSCI環球指數ETF正在挑戰大型頭肩底頸線，如升穿，或代表環球股巿可進一步看好，大家不妨留意。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]