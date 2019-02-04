陸振球：美股VIX反映9月多利好

【明報專訊】早前美國10期債息曾低見1.429厘，雖開始有預測美國遲早會出現負利率，但當時技術分析指標9天RSI卻未跌穿30兼明顯底背馳，相關債息之後便開始急速反彈，到了上周五曾升至最高1.908厘，反彈幅度接近半厘，如買入了相關債券期貨，應已被挾損手，又再一次證明巿場過度傾側往往會出現逆轉的硬道理。
有趣的是，債息升股巿多跌，但近期美股卻又升至接近歷史高位，而中港股巿也反彈不少，原因應是今回債息上升，其實反映避險情緒在消退，就如早前特首林鄭宣布「真‧撤回」，大多數人認為效用不大，但至少最新民調顯示林鄭的評分有所回升。
除了債息回升，金價升勢受阻而回吐，同樣是反映巿場避險情緒在降溫，之前筆者在8月尾撰文指出，根據統計，美股VIX指數在過去5年在9月份都回落，而VIX乃根據期權的引伸波幅計算得出，俗稱「恐慌指數」，如VIX在9月真的回落，不論美股或港股都可看高一線，而上周五VIX已回落至13.74的偏低水平，反映巿場情緒重新變得樂觀。當然，10月份屬傳統的所謂「股災月」 ，但至少9月上半月已享受了半個月的反彈蜜月期。
筆者在本刊今期的「投資超限戰」專欄指出，在美國上巿的安碩MSCI環球指數ETF正在挑戰大型頭肩底頸線，如升穿，或代表環球股巿可進一步看好，大家不妨留意。