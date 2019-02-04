陸振球：環球股巿ETF挑戰頭肩底

事實上，上周六《明報》和華富財經合辦的「環球置業聯展」也出現爆滿場面 ，一來是香港近月亂局，不少港人對海外物業投資興趣急升，希望將資金分散至其他地方的房產以減輕風險，二來正如上述所言，環球央行如又再大開水喉，也會對環球的物業價格有推升作用。

大國齊放水利好股市

有朋友向筆者說，上周六因事忙而錯過了聯展而甚感可惜，其實《明報》會在9月22日(周六)舉辦另一海外物業展暨免費投資講座，有興趣的可登入以下網址報名：link.mingpao.com/60176.htm

說回股巿，有時美股領先，也有時是中港股巿追落後，若看不清哪個國家的股巿會跑出，卻又認定環球股巿會向好，便可考慮跟蹤MSCI環球股巿指數的一隻在美國上巿ETF——安碩MSCI環球指數ETF（紐交所上市編號：URTH），該ETF主要投資在擁有全球跨國業務的大型公司股票。URTH今年初以77.8美元開出，上周五收報92.56美元，累升了接近19%，表現相當不俗。

URTH年初至今累升近19%

技術上，URTH月線圖正挑戰大型頭肩底頸線（見圖），一旦突破會有不俗的上升空間，值得留意。

其實，上周港交所（0388）宣布提出溢價22.9%併購倫敦證券交易所（LSE），未幾即遭對方拒絕，但也屬於香港企業放眼全球的一大舉措。在今年6月3日，筆者便曾在這裏撰文指出，買港交所不如買LSE，之後LSE股價跑贏港交所接近三成，筆者的環球投資超限戰，亦可算交到功課。

[陸振球 投資超限戰]