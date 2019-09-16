謝紹榮：未來本港地產股只宜短炒

空置稅上馬 地產商暴利不再

港交所（0388）於上周三宣佈向倫敦證券交易所（下稱「倫交所」）集團董事會提出以現金及新發行股份併購倫交所，作價約296億英鎊（約2867億港元），據悉當中港交所股票約佔四分之三，現金則約佔四分之一。市場對於港交所突然拋出併購方案反應冷淡，其間港交所股價逆市偏軟。坊間有報道以「港倫聯婚」形容是次事件，筆者認為以聯婚作比喻，對大不列顛國確實有引喻失義之嫌，人家「皇帝女唔憂嫁」，怎麼說也不會因為有人叩門提親就隨便「say yes」。假若事件真的只屬一廂情願，那麼土豪有聘禮提親又如何？撇除雙方政治關卡重重，乍看之下，併購方案側重以股票替代現金，含金量不足（編按：倫交所已拒絕提購建議）。

繼早前宣布向市民派糖190億元後，久未露面的「財爺」陳茂波於上周五開腔，評論一手樓空置稅條例草案刊憲一事，強調政策目標是希望住宅單位落成後盡快推出市場，以滿足市場需要。就空置稅條例刊憲一事，地產建設相關利益團體當然持反對立場，不過囤積空置樓宇窒礙社會資源有效運用乃不爭事實，相關利益團體實在難以自圓其說。

樓價升勢 未來靠各大央行印錢

從近期熱議的《收回土地條例》，至空置稅條例刊憲，暗示了香港地產商賺取暴利年代或已成追憶，現時唯一支持香港樓價上升的理據，只剩下各大國濫發鈔票任意量寬這宏觀經濟因素。由此可見，投資者單靠「磚頭」發達這一招或已不合時宜，而香港房地產類別股票日後很大可能只適合短炒而不宜長揸。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]