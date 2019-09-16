陳增濤：妙手回春 1983年陳釀拉菲

波爾多酒莊名字，如果是兩個法文字的話，經常是地名加上莊主家族名字組合。Rothschild是世界上大名鼎鼎的猶太銀行世家，在1855年巴黎世博會評比被列為四個一級列級酒莊之一後沒多久，拉菲酒莊被James de Rothschild收購。Lafite當地古文字「小丘」的意思，是中世紀時期一個家族以地名作為家族姓氏而來。如今已是人去樓空，早已消失的無影無蹤，名字卻因為是名酒在當今世界四處流傳。

法國人也沒能力喝自家名酒

其實拉菲紅酒的名氣，要等到十七世紀未才由當時也是Chateau Calon-Ségur的莊主 Jacques de Ségur發揚光大。這名在生時被譽為紅酒王子的風雲人物，也經不起歷史的浪淘沙，現今除了在列級酒莊的酒標上看到他的名字以外，早就消失在歷史的長河裏了。就是現任莊主家族的「高祖」James de Rothschild，收購後3個月就離開人世，連自己酒莊的珍釀也沒有品嘗過。世事無常，十九世紀末的根瘤蚜災害，二十世紀初歐洲迎來了第一次世界大戰，二次大戰期間又遭遇到華爾街股市大跌的經濟大蕭條，超過一個甲子都是酒莊慘淡經營的艱辛歲月。

年輕的女侍者開瓶時粗手粗腳的把經不起無情歲月考驗的瓶塞的一小塊掉進了瓶中的紅酒裏。在大煞風景之際，在旁的侍酒師不慌不忙的除下圍裙，用裙帶的一端打一個結，用一條小鋼叉把小結捅到木塞下面的紅酒，魔法似的把木塞頭從瓶中完整的拉了出來。妙手回春地「拯救」了這支1983年的陳年拉菲！

內地經濟下滑未見紓緩

這幾天在雲南到處流浪，再次體驗到快遞物流、滴滴打車，以及年輕人的邊緣人來到農村重新發掘中國傳統工農產品對中國將來經濟發展的前景。但顯然中國經濟景氣從2016年開始明顯的放慢，新科技的互聯網以至快遞，城鎮的交通曾經為中國傳統工農產品帶來的復興愈來愈感到涼意。看來中國經濟下滑的步伐並沒有紓緩的迹象。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]