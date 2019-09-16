陸振輝：善於理財才能真「父幹」

可是，我們看到下一代仍然在水深火熱中苦苦掙扎，他們也只不過是和我們以往一樣，希望達到置業的目標。毫無疑問今天的難度是比我們以往有過之而無不及，因此香港近年湧現出「父幹」這種潮流，是不無道理的。

有見及此，很多財經公司及媒體都會推出很多有價值的資訊來滿足社會這方面的需求。剛在9月14《明報》及華富財經就聯合舉辦了「環球置業聯展——移居‧投資‧升學」，就是一個好例子。

中國人對下一代的培育總是無微不至，古代就有「孟母三遷」，現在香港也出現了大批退休人士為下一代的需要而早作謀劃，這也是中國人一向的傳統。近年世界都流行一個理論說「地球是平的」，資產和人口的流動已經趨向無障礙化，因此固然在香港未必可以對物業買完再買，但卻可以運用手頭上的資金和物業的財技來進行另一個地域的建構以滿足自己的需求，而且已經成為了潮流！多點留意坊間的推介活動，總會令退休者有所得着，從而善於理財，把自己的資產運用得對下一代更為理想，這才是真正的「父幹」。

由於9月14的聯展反應理想，《明報》將在9月22日（周日）再加一場海外物業暨投資展覽，未參加的朋友，今次不要再錯過機會！詳情及報名，可登入：link.mingpao.com/60176.htm

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]