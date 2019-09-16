新iPhone獲看好 低撈手機設備股 分析：舜宇待回調買入 穩陣之選

明報記者 王俊騏

手機設備股為中美貿易戰風眼之一，隨今年局勢持續升溫，股價也明顯受壓。隨美國宣布，押後加徵新一輪中國進口貨品關稅到下月中，美國總統特朗普稱是應中國副總理劉鶴要求，以及考慮到十一國慶而讓步；同時中方也宣布豁免首批16種美國產品的關稅一年，雙方同樣釋出善意，利好手機設備股。

留意月底華為推出旗艦手機

另一方面，除了蘋果推出新iPhone，華為也將於月底推出全新旗艦Mate 30，勢帶動手機零件銷量。舜宇8月手機鏡頭出貨量按年增加了46.5%，升幅較7月時擴大，手機攝像模組亦升22.3%，主要由市佔率擴大帶動；而丘鈦（1478）攝像頭模組銷量3230萬件，也按年增加11.6%，並以1000萬像素及以上的模組增幅較高。

除了出貨量，舜宇的中期成績表也是同業中較為標青，中期多賺21.3%，純利達14.31億元（人民幣，下同），收入亦按年升三成，正受惠於智能手機有關業務進一步發展和車載成像及傳感業務快速增長。反觀瑞聲（2018）同期純利大跌56.7%只有7.7億元，丘鈦則轉虧為盈賺1.81億元。

瑞聲丘鈦中期業績較遜色

摩根士丹利也看好iPhone 11帶來正面影響，指其和iPhone 8或XR型號的零售價可望帶動下半年手機需求，並同時反映蘋果願意採取較靈活定價政策，而購買新產品附送12個月Apple TV+服務，估計亦會是另一刺激需求因素。

然而，今年iPhone 11 Pro除了三鏡頭這一大賣點外，外觀以至整體科技上都未有大改變，可能是為了明年推5G版iPhone鋪路，iPhone 11或只是蘋果手機4G到5G的過渡型號。大摩對於下半年新iPhone銷量持謹慎態度，估計介乎7000萬至7500萬部，與去年持平。研究機構IDC本身也估計，今年整體智能手機出貨量會下跌2.2%，直到明年才見增幅，指5G技術的確為技術重要進化一步，但不至成為智能手機的救世主。

短期手機出貨低迷 須放眼中長線

東驥基金管理董事總經理龐寶林卻相信，5G將成為手機設備股未來重要動力。他認為這個板塊中長線前景好，只是近期升勢較急，指現時企業正出售餘下4G零件，等待步入5G時期，如內地發展5G一切順利，勢必利好。他強調5G將是另一個層面，用途更廣泛如用於物聯網和無人駕駛等，中美正在競賽搶奪先機；而相比美國內需佔經濟達七成，中國佔比仍較低有較大增長空間，加上中國智能手機滲透率較高，相信5G發展可成設備股的救世主。

龐寶林：10月或展跌浪可低吸

龐寶林認為新iPhone利好消息早已大多反映在股價上，但如舜宇都仍能保持盈利，就美國科技股一樣，估值上升之餘，有盈利支持便問題不大。他本身亦較看好舜宇，指其續有盈利增長，除手機鏡頭外，車用鏡頭和其他配件出貨量增幅同樣強勁。然而，欲入貨的投資者可以多等一會，他相信其股價可以「再平啲」，估計月底中美貿易戰暫時停火，大市有望向上，但到月中時真正重啟談判時料不會太順利，或再現明顯跌幅，最終可能跌穿100元關口，再跌至60元極低位的機會則不大。

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