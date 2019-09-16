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許繹彬 港股通才

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許繹彬：現階段投資美股 較港股更易捕捉

【明報專訊】美股三大指數持續做好，中美貿易談判屢現曙光，中方表示，由本月17日起至翌年9月16日，不再為反制美301措施而向首批美國商品加徵關稅；而美國總統特朗普亦同意押後向2500億美元中國貨加徵關稅，消息帶動中美股市轉強；加上特朗普上周在Twitter再次呼籲聯儲局大幅減息，認為聯邦基金基準利率應該降至「零或以下」，在市場憧憬聯儲局減息的氣氛高漲下，美股更連日做好，道指重返27000點水平，離今年高位27359點愈來愈近。

從股票市場的角度來看，雖則特朗普經常「出口術」令人無路可捉，其言論亦經常在股債匯市中「一石激起千重浪」，但的確美股的趨勢是愈走愈強。因此，如投資者細心分析，現階段投資美股美期，確實比港股較輕易及簡單。

港股成交漸增 望第四季市况回暖

談回本港，上周五正值中秋佳節，A股休市，港股交投亦較為淡靜，不過仍然升265點，收報27352點。港股近日可謂「柳暗花明」，多重利好消息刺激大市由谷底開始出現絕地反彈，自踏入9月，上周五收市價計，恒指已累升1628點，重上失守一個多月的27000水平之外，更收復50天線；但有感投資者仍然對港股未完全回復信心，一日升一日跌的情况相信會持一段時間，但值得慶幸的是，近日成交開始漸增，相信現在大市可能只欠東風，若自身問題解決，投資者在第四季有望重現歡顏。

港股近日的走勢多依賴消息作主導，9月4日傳出消息指特首林鄭月娥正式宣布撤回修例，刺激當日大市一度升逾千點；

而上周三又突然有消息流傳，指政府將會回應反修例示威者的另一項訴求，大市氣氛再度改善，恒指一度升近500點。同日，又有消息傳出港府或將公布引用《收回土地條例》收回農地興建公營房屋，令近期萎靡不振的地產股全線挾高。

消息主導大市 基本因素未變

由此可見，目前市底仍以消息炒作氣氛為主導，短期或有助改善大市氣氛及投資者入市意欲，但基本因素暫未有明顯改善，因此仍抱短線觀望取態，各項因素仍處於確定的狀態，投資者現階段仍不宜大舉撈貨進攻。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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