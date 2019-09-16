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伍禮賢：信義玻璃完成築底伺機吸

【明報專訊】中美貿易談判初露曙光，美國押後對價值2500億美元中國貨品加徵關稅，而美國總統特朗普亦表示會考慮與中國達成暫時貿易協議，相關消息對上周港股帶來支持，加上內地近期公布降準，恒指升穿27000點關口。板塊表現上，上周內銀股受降準消息刺激而普遍表現強勢，工行（1398）、建行（0939）最高錄得接近半成升幅。此外，聯通（0762）公布與中電信（0728）共建共享5G網絡，曾刺激兩股大升。

目前港股走勢上正處於回補8月初的下跌裂口位，而裂口頂部位於27500點，短線有機會於此水平遇到一定阻力。惟國慶即將來臨，在內地股市目前走出較為強勢的「國慶行情」之下，港股有機會受此帶動，上望27500至28000點水平。

公司頻回購 管理層多番增持

全球領先的綜合玻璃製造商信義玻璃（0868）早前公布今年6月止6個月中期業績，收益為74.5億元，按年跌3.8%。錄得純利21.25億元，按年增長5.8%。期內，毛利26.89億元，按年跌7.8%；毛利率則由37.7%降至36.1%。

上半年業績不算特別出色，主要由於市場環境競爭激烈，加上貿易戰美國關稅增加所影響，導致集團的浮法玻璃業務轉弱，拖累整體毛利率出現下跌，惟整體業績仍符市場預期，因此業績公布後，股價並沒有進一步走弱，反而成功在7.3元水平築底反彈，一個月時間已升近一成半，以較弱市况表現而言已是相當不俗。

目前浮法玻璃價格開始見回升，而下半年更是行業旺季，集團的浮法玻璃業務有望趨向穩定，下半年業績值得令人期待。

另一方面，集團自去年5月開始頻頻回購公司股份，反映對未來前景充滿信心。除了回購，公司管理層更實行多次增持股份。據了解，集團行政總裁董清世近月連番增持公司股份，其持股量已增至10.29%。另外，集團非執行董事及創始股東之一李清懷，亦多次增持股份，令其持股量增至3.77%。

8.6元可買 7.8元止蝕

股價走勢上，目前信義玻璃連續多個交易日錄得上升，技術上走勢已明顯轉強，值得伺機調整時吸納。建議8.6元可買入，初步目標看9.5元，止蝕則為7.8元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]

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