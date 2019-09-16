黃德几：海底撈受惠餐飲行業擴張

今年上半年純利升40.9%

海底撈 （6862） 為連鎖火鍋店，餐廳經營收入為集團的主要收入來源，今年上半年分部收入按年上升58.4%至113.31億元（人民幣．下同），佔總收入96.9%。期內，收入116.95億元，按年上升59.3%，純利升40.9%至9.11億元。

2019年上半年，共有130家餐廳新開業，於今年6月底全球門店網絡增至593家，其中550家位於內地116個城市，以及43家位於台灣、香港及海外。整體顧客人均消費由2018年同期的100.3元，上升至104.4元，其中一線城市的人均消費為110元。期內，同店銷售增長4.7%，整體同店平均日銷售額升5%至14.37億元；同店平均翻枱率為每日5.2次，較去年同期的5次有所提升。

若突破37.95元阻力 升勢可持續

餐飲業普遍面對「三高」的問題，今年上半年集團的原材料及易耗品成本，按年增加59.9%至49.03億元，員工成本上升65.8%至36.25億元，物業租金及相關開支則下跌64.7%至9,610萬元，三者分別佔總收入的41.9%、31.2%和0.8%，合計收入佔比為73.9%，按年回落1.6個百分比。另外，集團團亦發展外賣業務，分部收入按年升40.9%至1.88億元，而調味品及食材銷售錄得2.06倍升幅，至1.75億元。

走勢上，上周五重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢有望改善，宜候低33元（港元．下同）以下吸納，若以大成交突破37.95元阻力，升勢有望持續，不跌穿31元續持有。

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]